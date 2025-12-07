國家投資3／淨零關鍵戰略 注資達902億

我國已提出2050淨零碳排目標，賴清德總統在總統府底下成立國家氣候變遷委員會，為實現目標，根據明年度總預算，台灣總體減碳行動計畫編列422億元，加計營業與非營業特種基金480億元，共計902億元，較上年度減少373億元，約減29.2％。

重點包括，電力系統與儲能222億元、節能210億元、風電與光電139億元、淨零綠生活65億元、其他（自然碳匯、運具電動化及無碳化、前瞻能源、碳捕捉利用及封存、資源循環零廢棄、氫能、公正轉型、綠色金融）114億元；在六大部門上，環境部門104億元、能源部門39億元、其他部門（農業、製造、住商、運輸）9億元。

行政院積極推動相關政策，在既有的淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫上，加碼推動六大部門減碳旗艦計畫，共計編列902億元。

我國為呼應全球淨零排放趨勢，除了既有的淨零12項關鍵戰略，新增由上而下聚焦「六大部門減碳旗艦計畫」，且以科技創新、金融支持、碳排有價、法規調適、綠領人才及社區驅動等制度創新，系統性整合相關減碳作為。

行政院強調，各項計畫規劃及預算籌編過程中，將增強氣候變遷調適能力、淨零排放及永續發展的概念納入考量，對具體促進淨零排放目標及效果的計畫優先編列預算，符合綠色預算精神，與國際趨勢接軌。