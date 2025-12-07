1207台灣168關鍵數字

經濟日報／ 本報訊
10月工業生產指數連20紅

在人工智慧（AI）需求持續帶動之下，經濟部公布的10月工業生產指數來到115.11，年增14%；其中製造業生產指數則為116.03，年增15.38%。整體而言，工業及製造業指數創下歷年同期的新高紀錄，並且已連20月維持正成長態勢。

製造業營業氣候測驗點微增

台經院公布10月製造業營業氣候測驗點為91.37點，微增0.25點，續呈走揚但變動幅度有限，反映製造業對景氣看法「持平」，且呈現科技獨秀、傳產承壓；服務業月增2.89點，升至88.42點。

失業率3.36% 連二月下滑

主計總處發布10月失業率為3.36%，較9月下降0.02個百分點，連續二月下降，續創25年以來同月最低紀錄；失業人數為40.4萬人，月減3,000人，主因初次尋職失業者減少3,000人。

上市公司前三季獲利增10%

中華徵信所彙整台灣上市公司第3季財報，統計指出，前三季不含金融業獲利總額達2.6兆元、年增10.33%。觀察上市公司前三季稅後淨利，台積電以1.2兆元居冠、年增51.63%；鴻海以1,614億元排名第二、年增35.4%；聯發科以830億元排名第三、年減0.24%。

指數

投資展望論壇12月11日舉辦 剖析趨勢迎向2026新局

經濟日報將於11日舉辦「經濟投資展望論壇─韌性2026」，邀請重量級財經學者解析並預測明年經濟趨勢，並由金融機構專業經理...

11月出口熱估連25紅 財部估年增35％至40％

財政部9日將公布今年11月出口統計。人工智慧（AI）商機持續活絡，帶動資料中心等基礎建設需求提升，加上科技新品拉貨效應發...

國家投資1／五大信賴產業預算增32% 明年度編列284億

每年中央政府總預算都會在前一年的下半年提出，明年（115年度）總預算已編列完畢並通過行政院會，待立法院審議通過。預算書顯...

國家投資2／公建經費2,883億 大幅加碼

除產業預算加碼，為刺激內需，邁向大公建時代，明年度公共建設計畫經費共編列2,883億元，較今年度增加374億元，約增14...

國家投資3／淨零關鍵戰略 注資達902億

我國已提出2050淨零碳排目標，賴清德總統在總統府底下成立國家氣候變遷委員會，為實現目標，根據明年度總預算，台灣總體減碳...

