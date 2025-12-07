1207台灣168關鍵數字

10月工業生產指數連20紅

在人工智慧（AI）需求持續帶動之下，經濟部公布的10月工業生產指數來到115.11，年增14%；其中製造業生產指數則為116.03，年增15.38%。整體而言，工業及製造業指數創下歷年同期的新高紀錄，並且已連20月維持正成長態勢。

製造業營業氣候測驗點微增

台經院公布10月製造業營業氣候測驗點為91.37點，微增0.25點，續呈走揚但變動幅度有限，反映製造業對景氣看法「持平」，且呈現科技獨秀、傳產承壓；服務業月增2.89點，升至88.42點。

失業率3.36% 連二月下滑

主計總處發布10月失業率為3.36%，較9月下降0.02個百分點，連續二月下降，續創25年以來同月最低紀錄；失業人數為40.4萬人，月減3,000人，主因初次尋職失業者減少3,000人。

上市公司前三季獲利增10%

中華徵信所彙整台灣上市公司第3季財報，統計指出，前三季不含金融業獲利總額達2.6兆元、年增10.33%。觀察上市公司前三季稅後淨利，台積電以1.2兆元居冠、年增51.63%；鴻海以1,614億元排名第二、年增35.4%；聯發科以830億元排名第三、年減0.24%。