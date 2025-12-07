1207每周一勢重要圖表
國人去年赴海外工作逾66萬人
主計總處公布，去（2024）年國人赴海外工作人數達66.6萬人，較前一年大幅增加4.5萬人、成長7.4%。赴海外工作人數2019達73.9萬人最高。
前往大陸達23萬人最多
統計2024年國人赴海外工作國家，中國大陸有23.1萬人，占34.7%；美國13.7萬人，占20.5%；東南亞9.7萬人，占14.6%；日本、南韓8萬人，占12.0%。
赴美工作女性有7.6萬人
2024年，兩性赴各主要國家工作的人數，整體而言均較2023年有所增加。赴美國工作者以女性人數略占上風，達到7.6萬人；男性約為6.1萬人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言