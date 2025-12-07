1207每周一勢重要圖表

國人去年赴海外工作逾66萬人

主計總處公布，去（2024）年國人赴海外工作人數達66.6萬人，較前一年大幅增加4.5萬人、成長7.4%。赴海外工作人數2019達73.9萬人最高。

前往大陸達23萬人最多

統計2024年國人赴海外工作國家，中國大陸有23.1萬人，占34.7%；美國13.7萬人，占20.5%；東南亞9.7萬人，占14.6%；日本、南韓8萬人，占12.0%。

赴美工作女性有7.6萬人

2024年，兩性赴各主要國家工作的人數，整體而言均較2023年有所增加。赴美國工作者以女性人數略占上風，達到7.6萬人；男性約為6.1萬人。