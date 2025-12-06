離岸風電產業發展關鍵里程碑 華新能源海底電纜廠開幕

臺灣離岸風電產業再創關鍵里程碑。華新能源電纜系統公司今（6）日於高雄洲際商港舉行「華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用典禮」。此為港廠合一、擁有專用碼頭的世界一流高階海底電纜廠，象徵台灣離岸風電產業供應鏈正式邁入新的里程碑。

華纜系統與全球三大海纜廠之一的丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資，引進海纜領先製程、國際級品管體系，及全流程營運管理系統，打造首座在地化海纜生產基地，確立了臺灣在海纜製造標竿地位。華纜系統海纜廠占地七萬多坪，包含一座地上六層、總高度達50公尺的塔樓，符合國際最高等級ESG規範與低碳智慧製程，展現企業對生產流程與永續製造的高度重視。

華纜系統預計於2026年完成國際產品認證，2027年正式量產供貨，如質如期符合國內離岸風電區塊開發與風場擴建專案需求。

離岸風電是臺灣邁向2050淨零碳排與能源轉型的重要基石，而海纜正是連結離岸風電場與國家電網不可或缺的命脈。華纜系統海纜廠的啟用，意味著臺灣具備自主生產海纜的能力，能即時支援風場建設，降低國際供應鏈波動與長期依賴進口的風險，強化能源安全，也讓台灣首次具備向國際市場輸出的能力。

華纜系統董事長焦佑倫致詞時強調，能源韌性是國家經濟與國家安全的關鍵。臺灣要確保自身能源供應的穩定與自主，必須善用地理環境與海洋資源，在自己的土地上用自己的資源建設屬於自己的能源。唯有如此，才能在面對地緣政治與全球供應鏈變動時，展現出強大的韌性與競爭力，為產業發展提供堅實後盾。

華纜系統海纜廠的落成，不僅是對國家能源轉型與韌性電網的堅實承諾，更是台灣綠能電網建設的重要里程碑。我們與全球領先的NKT合作，引進頂尖海纜技術，把全世界最好的海纜產品帶入台灣，也希望從台灣出發把它帶向國際。

NKT執行長Claes Westerlind也在會中表示「海纜廠的開幕是一個令人自豪的時刻與重要里程碑。自2023年雙方合作成立以來，華新麗華與NKT結合專業、文化與願景，共同打造這座最先進的海纜廠，這項成果體現了我們加速全球潔淨能源轉型與強化關鍵基礎建設韌性的共同願景。憑藉專業與使命，NKT很榮幸能為台灣邁向能源自主及淨零排放的道路貢獻力量。」

開幕式同步啟用的高雄港A6-A碼頭，由華纜系統與臺灣港務公司共同打造，正式成為國內第一座為海底電纜設計的專用碼頭。該碼頭能讓長達數百公里的海底電纜直接從後線廠房裝載出港，達成「零轉運、零延誤」的一體化作業，大幅縮短供應鏈時程並提升品質穩定度。

臺灣港務股份有限公司董事長周永暉表示隨著離岸風電產業的蓬勃發展，高雄港洲際一期A6區為支援國內及亞太區域風場的重要基地。港務公司也期許以洲際一期A6-A產官合作成功案例，攜手華新麗華公司為臺灣能源轉型貢獻一份心力，並共同樹立綠能永續發展的里程碑，高雄港務分公司也承諾將持續提供更優質的經營環境，促進港市共榮發展，並為臺灣在亞太風電市場中爭取更多競爭優勢，成為長期發展離岸風電產業之核心基地。