拚能源自主！全台首座海底電纜廠啟用 離岸風電供應鏈全到位

全台首座海底電纜廠今天在高雄洲際商港啟用，為港廠合一、擁有專用碼頭的世界一流高階電纜製造廠。過去台灣離岸風場採購的電纜多來自國外，價格、交期都受制於他國，海纜廠設置後，台灣已具備自製能力，不僅滿足國內需求，未來更有機會外銷其他國家。

這座海底電纜廠由華新能源建置，廠房占地7萬多坪，包含1座地上6樓、總高度達50公尺塔樓，僅2年就建設完成。

董事長焦佑倫指出，這處廠房堪稱電纜業夢想之地，總長1公里，生產電纜可以直線做到底，全世界電纜廠都沒有這樣的條件，碼頭全長230公尺、水深13.5公尺，這是做海纜最好條件，未來生產海纜最重達1萬噸、長從25公里甚至50公里，沒有這塊土地，無法做出這種電纜，全亞洲找不到這麼完美土地。

焦佑倫強調，能源韌性是國家經濟和國家安全的關鍵，台灣必須確保能源供應的穩定和自主，善用地理環境和海洋資源，在自己土地建設自主能源，才能在地緣政治與全球供應鏈變動下，展現強大的韌性和競爭力。

焦佑倫表示，電纜廠與全球三大海纜廠之一的丹麥NKT集團合作，引進頂尖海纜技術，把全世界最好海纜產品帶入台灣，並從台灣出發帶向國際。

離岸風電設備商賴文祥也說，台灣離岸風電產業逐步成形，從基樁、水下基礎、塔架、風機、零組件，整體供應鏈已完整到位，具備「從水下到上塔」一條龍生產能量，進軍國際與亞洲市場的條件。

在離岸風電系統中，海底電纜是關鍵環節，負責將風機所產生的電力輸送至台電電網，面對全球缺電危機，若未來亞洲各國電纜產能滿載、不出售給台灣，台灣風場恐面臨「無纜可接」風險。

賴文祥說，西海岸已有超過450座離岸風機，早期電纜仰賴國外供應，未來新建風場全面使用國產海底電纜，因此建立國內生產基地對能源自主至關重要「我們現在能自己做、自己供應，不再受制於人，甚至還能外銷。」

未來政府規畫離岸風電併網量可達20GW以上，市場需求持續存在，尤其輝達算力中心、台積電等大型半導體廠也會加入購買綠電，將使風電產業及供應鏈更具成長動能。