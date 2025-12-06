聽新聞
盼成為下一個熊本 日本大分縣廳明年將來台招商
台積電前進日本九州熊本，大幅帶動地方經濟與觀光，九州其他縣廳也積極來台招商，盼能複製下一個熊本。位於九州東北部的大分，近日也將來台舉辦企業招商說明會，向台灣企業介紹位於「九州」東部的大分縣產業布局、人才培育方面等的魅力，以更開放、更具前瞻性的方式，吸引台灣企業進軍大分縣。
本次招商由大分縣副知事尾野賢治帶領產業界重要人士及專家，包括現居台北的《日本經濟新聞》羽田野支局長，將以專業媒體視角介紹大分縣的區位特性與主要產業現況，協助與會者深入了解大分在日本地方經濟中的重要地位。還有九州最大化學產業聚落的關鍵企業Crasus Chemical株式會社董事長福田浩嗣，介紹最先進的碳中和推動措施。
此外，日本頂尖的國際化大學亞洲太平洋大學（APU）社會連攜部長、國際經營學部教授藤田正典，也將介紹大分縣在半導體人才培育方面的重要政策與成果，完整呈現地方政府與學術機構攜手強化產業競爭力的方向。
福岡縣、熊本縣相鄰的大分縣，目前人口約107萬人，面積約6339平方公里，縣內除了有完善的基礎設施外，還有高度產業集聚，包括聯合企業、半導體、精密機械、汽車等，關於能源使用方面，大分縣也擁有日本第一的地熱發電發電量，可不分晝夜穩定供電。
本次招商會議將於明年1月12日台北大倉九和飯店舉辦，名額僅限100名，有興趣民眾可於12月19日前上網址報名。
