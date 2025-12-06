兆豐銀媒合百家企業進行碳健檢 獲頒永續金融推動獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
兆豐銀行成功媒合百家企業進行碳健檢，榮獲經濟部中企署頒發「永續金融推動獎」，由經濟部中小及新創企業署李冠志署長（左）頒獎，兆豐銀行北區營運中心協理兼營運長黃淑娥（右）代表領獎。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行在經濟部中小及新創企業署5日舉辦的首屆「財務碳健檢服務績優團體頒獎典禮」中，獲「永續金融推動獎」，由於兆豐銀行成功媒合企業申貸並參與碳健檢服務累積達100案以上，成果斐然。本次由北區營運中心協理兼營運長黃淑娥代表受獎，象徵兆豐銀行在協助中小企業掌握碳排現況、提升永續管理能力的推動成效獲得肯定。

經濟部推動的中小微企業碳健檢服務透過數據蒐集進行產業分析，協助企業掌握碳排放數據，並提供碳健檢報告與建議，作為未來減碳投資與永續轉型的起點。

兆豐銀行長年深耕中小企業市場，服務網路遍及全台，不僅配合推動「中小微企業多元發展專案」等政策性貸款，協助中小企業注入營運資金，陪伴業者升級轉型。

兆豐銀行積極扶植地方青年創業，透過高雄市政府「雄挺利」及屏東縣政府「屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，成功協助逾300家年輕企業取得營運資金，減輕負擔，在高雄及屏東的青年創業貸款市場均穩居市佔第一。此外，兆豐銀行近期亦與新竹市政府展開合作，持續擴大合作版圖，展現支持地方發展與政府政策的堅定承諾。

在永續金融推動上，兆豐銀行以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，踴躍響應經濟部中小及新創企業署中小微企業碳健檢服務計畫，不到一個月的時間即成功媒合超過百家中小企業完成碳健檢服務，協助眾多中小企業掌握碳排現況，強化永續管理能力，媒合成果在全國金融機構名列前茅，展現兆豐銀行在協助企業邁向淨零轉型上的行動力與影響力。

兆豐銀行 健檢 中小企業

相關新聞

景氣外熱內轉冷 商研院示警三大傳產面臨高關稅衝擊

國內商業服務業的景氣衰退風險正在升高。商研院5日發布最新景氣循環分析預測指出，由於引領景氣趨勢的領先與同行指標同步向下，...

雷虎擁非紅供應鏈合作優勢 爭取無人載具軍購訂單

針對軍備局無人機5項標案及其他軍購案，雷虎科技總經理蘇聖傑今天表示，除自家技術，雷虎與以色列、美國、法國夥伴合作，擁有非...

漲勢未歇！重要民生物資CPI 創21月新高

國內通膨壓力持續和緩，主計總處昨日公布十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之一點二三，寫下四年八個月以來新低；不含...

11月外匯存底 較上月減4億美元

中央銀行公布最新外匯存底統計，十一月底我國外匯存底金額為五九九七點九一億美元，較十月底減少四點○六億美元。央行外匯局局長...

11月消費者物價指數1.23% 寫逾四年半低點

主計總處今天發布11月消費者物價總指數（CPI）年增率1.23%，較上月下跌0.24個百分點，連續七個月低於2%警戒線，...

明年恐續跌…商研院：服務業景氣指數續滑落 不均衡復甦加劇

商研院今天發布最新商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS），自去年4月觸頂後持續滑落，預估明年恐續跌，不均衡復甦...

