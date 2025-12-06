11月CPI增幅探近五年低點

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

主計總處昨（5）日公布11月消費者物價指數CPI）年增率為1.23%，寫下四年八個月以來新低；不含蔬果與能源的核心CPI則維持在1.72%，則是連20個月低於2%通膨警戒線。

儘管總體物價溫和，與日常支出關係緊密項目漲勢未歇。主計總處統計行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資CPI年增率2.76%，為近21個月最大漲幅。雞蛋年增15.33%，為近31個月最高；豬肉年增8.7%，麵包年增3.09%，維持高檔。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，CPI漲幅收斂主要來自基期與季節性因素，去年同期康芮、天兔兩大颱風，造成約20億元的農損，讓蔬果價格基期偏高；其次，10月連假過後，旅遊團費與個人服務費用需求在11月回落，壓抑漲幅。

從七大類物價變動觀察，仍有五項呈上漲態勢，包含雜項類漲2.84％，醫藥保健類漲1.87％、居住類漲1.86％、食物類漲1.48％、教養娛樂類漲1.25％。

消費者物價指數 CPI

延伸閱讀

泰國通縮壓力加重 物價連八個月負成長

公革力：國旅卡購買力遭通膨吃掉 應提高到21500元

藍白擬停砍年金 全民買單！公教年改未竟 半途而廢將讓退撫基金提前破產

擴內需、長假拉動 中10月CPI年增0.2％ PPI年減2.1％

相關新聞

漲勢未歇！重要民生物資CPI 創21月新高

國內通膨壓力持續和緩，主計總處昨日公布十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之一點二三，寫下四年八個月以來新低；不含...

台灣億萬富豪人數超越日法 資產增長幅度居亞太第三

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於日本和法國等許多西歐國家，這些富豪財富總計增加近兩成，...

外資匯出+央行調節效應 11月外匯存底失守6,000億美元

中央銀行昨（5）日公布2025年11月底我國外匯存底金額為5,997.91億美元，較上月底減少4.06億美元。央行外匯局...

11月CPI增幅探近五年低點

主計總處昨（5）日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，寫下四年八個月以來新低；不含蔬果與能源的核心CP...

11月外匯存底 較上月減4億美元

中央銀行公布最新外匯存底統計，十一月底我國外匯存底金額為五九九七點九一億美元，較十月底減少四點○六億美元。央行外匯局局長...

雷虎擁非紅供應鏈合作優勢 爭取無人載具軍購訂單

針對軍備局無人機5項標案及其他軍購案，雷虎科技總經理蘇聖傑今天表示，除自家技術，雷虎與以色列、美國、法國夥伴合作，擁有非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。