11月CPI增幅探近五年低點

主計總處昨（5）日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，寫下四年八個月以來新低；不含蔬果與能源的核心CPI則維持在1.72%，則是連20個月低於2%通膨警戒線。

儘管總體物價溫和，與日常支出關係緊密項目漲勢未歇。主計總處統計行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資CPI年增率2.76%，為近21個月最大漲幅。雞蛋年增15.33%，為近31個月最高；豬肉年增8.7%，麵包年增3.09%，維持高檔。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，CPI漲幅收斂主要來自基期與季節性因素，去年同期康芮、天兔兩大颱風，造成約20億元的農損，讓蔬果價格基期偏高；其次，10月連假過後，旅遊團費與個人服務費用需求在11月回落，壓抑漲幅。

從七大類物價變動觀察，仍有五項呈上漲態勢，包含雜項類漲2.84％，醫藥保健類漲1.87％、居住類漲1.86％、食物類漲1.48％、教養娛樂類漲1.25％。