11月外匯存底 較上月減4億美元

中央銀行公布最新外匯存底統計，十一月底我國外匯存底金額為五九九七點九一億美元，較十月底減少四點○六億美元。央行外匯局局長蔡烱民表示，十一月外匯存底減少主要因素是外資匯出、央行動用外匯存底進場調節。據央行統計，十一月外資匯出金額達一百一十億美元，主要是盈餘匯出，而匯出金額為今年單月第二大。

蔡烱民指出，外資十一月賣超台股逾三千億元，並匯出逾百億美元，當月外資匯出力道較大，央行有進場調節平衡供需，以至於外匯存底在扣除孳息和匯率變動因素後，仍淨減少約四億美元。他強調，雖然新台幣匯價受外資匯出而有較明顯的貶幅，但「沒有失序，只是短期失衡。」

美國聯準會新主席遴選進入倒數階段，蔡炯民認為，即使鴿派的哈塞特出任主席機率最高，但聯準會仍會依經濟狀況來決定是否降息。