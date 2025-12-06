外資匯出+央行調節效應 11月外匯存底失守6,000億美元

中央銀行昨（5）日公布2025年11月底我國外匯存底金額為5,997.91億美元，較上月底減少4.06億美元。央行外匯局局長蔡烱民表示，11月外匯存底減少主要因素是外資匯出、央行動用外匯存底進場調節。據央行統計，11月外資匯出金額達110億美元，主要是盈餘匯出，而匯出金額為今年單月第二大，新台幣匯價在11月貶值1.98%。

雖然11月外匯存底跌破6,000億美元，但我國外匯存底排名仍居全球第四大。

台灣外匯存底

蔡烱民指出，外資在11月賣超台股逾新台幣3,000億元，並匯出逾百億美元，導致美元需求偏強，央行進場調節平衡供需，以至於外匯存底在扣除孳息和匯率變動因素後，仍淨減少約4億美元。蔡烱民強調，雖然新台幣匯價受外資匯出而有較明顯的貶幅，但並沒有「失序」，只是短期「失衡」。

蔡烱民也表示，台美匯率聯合聲明，將央行干預數據由半年改為落後一季的季度公布，細節將以新聞稿或官網更新方式發布，明年第1季將公布今年第3季的干預數據，預計公布數據的月份會落在1、4、7及11月。

11月主要貨幣走勢，歐元升值0.16%、英鎊升值0.67%、加幣貶值0.31%、澳幣貶值0.23%、日圓貶值1.42%、人民幣升值0.57%、新台幣貶值1.98%、美元指數下跌0.35%。

央行也公布11月和10月的主要國家外匯存底數，已公布11月數據的國家：日本為1兆1,577億美元，較10月底增加71億美元；南韓為4,058億美元，較10月底增加19億美元；印度為5,606億美元，較10月底減少40億美元。而10月的數據：中國大陸為3兆3,433億美元，較9月底增加46億美元；瑞士為9,021億美元，較9月底減少96億美元；沙烏地阿拉伯4,170億美元，較9月底減少79億美元；香港4,106億美元，較9月底增加128億美元。台灣外匯存底金額仍位居全球第四名。

114年11月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計10,899億美元，約當外匯存底182%。