歐洲商會創立37年 格婷娜當選首位女性理事長
歐洲商會今天發布新聞稿，宣布選出荷商葛蘭素史克藥廠台灣分公司總經理格婷娜（Tina Graves）擔任2026年理事長，格婷娜是歐洲商會創立37年來，首位女性理事長。
歐洲商會說明，格婷娜自今年開始擔任歐洲商會理事，也任歐洲商會製藥業委員會聯合主席，並在本會今天年度會員大會（AGM）後召開新任理事會，經推選出任為期1年的理事長。2026年度的15位理事與5位監事亦已於今天由會員投票選出。
現任歐洲商會理事長張瀚書指出，今年對商會而言是非常成功的一年，不僅舉辦多場高影響力活動，會員組成在國籍與產業面繼續維持多元發展。政府事務部分，歐洲商會全年與各部會、政府機關保持密切互動，積極推進會員的商務利益。
在政策倡議方面，歐洲商會2025年建議書所提議題中，已有24%取得實質進展。
歐洲商會補充，今年度辦理各類活動，包括賴清德總統出席的歐洲日晚宴（Europe Day Dinner），以及邀請國內外重量級講者的系列活動，並舉辦菁英餐會，邀請勞動部長洪申翰與環境部長彭啓明出席對談。
