11月CPI年增率1.23% 逾四年半新低

國內通膨壓力持續和緩，主計總處5日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，寫下四年八個月以來新低，不含蔬果與能源的核心CPI則維持在1.72%，已是連20個月低於2%通膨警戒線。

CPI漲幅收斂主要來自基期與季節性因素。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，本月CPI年增率縮小，主要是因去年同期康芮、天兔兩大颱風，造成約20億元的農損，讓蔬果價格基期偏高；其次，10月連假過後，旅遊團費與個人服務費用需求在11月回落，也進一步壓抑了整體漲幅。

從七大類物價變動觀察，仍有五項呈上漲態勢，包含雜項類漲2.84％，醫藥保健類漲1.87％、居住類漲1.86％、食物類漲1.48％、教養娛樂類漲1.25％；僅交通及通訊類、衣著類下跌，分別跌1.15％、0.13%。

儘管總體物價溫和，但與日常支出關係緊密的項目漲勢未歇。主計總處統計行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資CPI年增率2.76%，寫下近21個月以來最大漲幅。其中，雞蛋年增15.33%，為近31個月來最高；豬肉年增8.7%，麵包年增3.09%，都維持在高檔。

曹志弘坦言，儘管總體CPI漲幅縮減，但若以368個查價項目來看，當中有六成以上的項目價格比去年高，特別是外食費年增率來到3.51%，已經連續13個月高於3%，加上電價調整等因素，導致民眾對於通膨趨緩的感受不甚明顯。

此外，11月居住類當中的房租指數年增率為2.02%，寫下27個月以來最小漲幅。曹志弘解釋，近年住宅維修費漲幅趨緩，都在2%以內，加上內政部住宅價格指數已連續兩季下跌，顯示房價上行壓力略為和緩，居住類的整體漲幅略為縮小。

國際原物料價格部分，11月原油價格年跌11.7%，其餘項目則漲跌互見。對於未來物價走勢，主計總處預估今年全年CPI為1.67%，明年全年為1.61%。曹志弘表示，考量颱風基期效應影響，12月整體CPI年增率應可望落在1.5%以下，核心CPI則將維持在1.7%左右。