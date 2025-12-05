快訊

11月消費者物價指數1.23% 寫逾四年半低點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
雞蛋價格之前曾大跌，近期逐漸回升，11月漲幅達15.33%。圖／本報資料照片
雞蛋價格之前曾大跌，近期逐漸回升，11月漲幅達15.33%。圖／本報資料照片

主計總處今天發布11月消費者物價總指數（CPI）年增率1.23%，較上月下跌0.24個百分點，連續七個月低於2%警戒線，為逾4年半低點。

17項行政院重要民生物資，因豬肉恢復供給價格上漲8.7%，加上雞蛋價格大漲15.33%，年增率飆上2.76%，漲幅創21個月新高。外食費用年增率3.51%、房租年增2.02%，漲幅仍高。

主計總處統計，11月CPI較去年同月上漲1.23％，其中，外食費持續上漲，加上肉類、蛋類價格仍高，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票及電費調漲，惟蔬果因上年基數較高（康芮及天兔颱風影響），加上交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票、油料費及通訊設備下跌，抵銷部分漲幅；剔除蔬果及能源後的核心CPI，年增1.72％。

七大類項目中，以雜項類漲2.84％最高，其中受國際金價走高，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲11.42％，加上理容服務費調漲所致。

行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資年增率2.76%，漲幅持續擴大，主因雞蛋歷經之前大跌之後，近期受天候因素價格回漲，漲幅擴大到15.33%，創31個月最大漲幅；另外豬肉在非洲豬瘟危機解除恢復供給後，11月漲幅擴大到8.7%。

國人關切的外食費年增率3.51％，只較10月漲幅略低，降幅有限，顯示廠商漲價趨勢仍未停歇。11月房租年增率2.02％，仍未降到2%以下，但已創27個月最小漲幅。

房租 外食 CPI 物價 貨物稅

