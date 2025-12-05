明年恐續跌…商研院：服務業景氣指數續滑落 不均衡復甦加劇

快訊

中央社／ 台北5日電
商研院今天發布最新商業服務業景氣循環同行指標綜合指數，自去年4月觸頂後持續滑落，預估明年恐續跌。圖為服務業示意圖。（本報資料照片）
商研院今天發布最新商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS），自去年4月觸頂後持續滑落，預估明年恐續跌，不均衡復甦情形加劇，商業服務業景氣衰退風險正在升高。

商研院表示，當前經濟呈現「外熱更熱、內溫轉涼」現象，今年前3季的經濟成長率分別為5.54%、7.71%、8.21%，然而，代表內需的「民間消費」與「民間投資」等支出成長貢獻度相形見絀，面臨「結構性部門衰退」隱憂。

根據商研院（CDRI）商業服務業景氣循環指標系統推估，同行指標綜合指數（CCCIS）在去年4月碰頂後，今年10月經標準化的景氣循環綜合指數已降到-0.4379個標準差，預測明年4月可能續降到-0.7782個標準差。

商研院指出，觀察各子指標的走勢，不均衡復甦除更分歧，下行的子指標陸續增加，也讓向衰的擴散指數（Diffusion Index）持續加大，目前5個子指標當中，能夠維持上升的只剩「批發及零售」一枝獨秀。

再者，具有引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」（LCCIS），也出現今年2月高峰以來的新向下轉折點，雖指數下降幅度不大，仍是值得注意的新警訊。

商研院不諱言，領先指標與同行指標2綜合指數同步下行，顯示引導商業服務業整體景氣逐步向衰的風險正在提高。

商研院提到，美國總統川普對世界發動關稅戰與貿易談判，對國內不同產業產生不確定性風險，半導體業（AI、高階晶片）暫時影響較小；傳統產業（工具機、成衣、製鞋）面臨高關稅衝擊最大，加大景氣的「外熱內冷」現象。

