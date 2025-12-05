11月CPI年增1.23% 連7個月低於2%通膨警戒線

快訊

中央社／ 台北5日電
主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，為連續7個月低於2%的通膨警戒線。圖為百貨公司週年慶採購人潮。中央社
主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，為連續7個月低於2%的通膨警戒線。圖為百貨公司週年慶採購人潮。中央社

主計總處今天發布11月消費者物價指數CPI）年增率為1.23%，為連續7個月低於2%的通膨警戒線。扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.72%。

觀察CPI的7大類變動，雜項上漲2.84%，漲幅最顯著；食物類漲1.48%，其中，肉類因豬肉價格仍高，上漲5.25%，蛋類、外食費、穀類及其製品分別上漲12.72%、3.51%及2.97%。

至於民眾關注的重要民生物資CPI，達2.76%，已經連續6個月漲幅擴大。

CPI 消費者物價指數

