11月CPI年增1.23% 連7個月低於2%通膨警戒線
主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，為連續7個月低於2%的通膨警戒線。扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.72%。
觀察CPI的7大類變動，雜項上漲2.84%，漲幅最顯著；食物類漲1.48%，其中，肉類因豬肉價格仍高，上漲5.25%，蛋類、外食費、穀類及其製品分別上漲12.72%、3.51%及2.97%。
至於民眾關注的重要民生物資CPI，達2.76%，已經連續6個月漲幅擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言