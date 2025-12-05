11月CPI年增1.23% 連7個月低於2%通膨警戒線

中央銀行12月將召開理監事會議，外界關注央行是否會鬆綁不動產放款集中度的管制措施。因為即使是金管會已鬆綁銀行法第72條之2的計算規定，讓新青安放款能免在計算範圍，但對於想換屋又不符新青安資格的民眾而言，房貸依然申貸不易。

2025-12-05 15:30