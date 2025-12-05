全球智慧醫療創新高峰會登場 臺灣醫療與科技整合量能受矚目

AI引領全球醫療邁入全新競爭格局，臺灣以醫療與科技的跨域整合量能持續受國際矚目。在經濟部產業技術司支持下，工研院5日舉辦「全球智慧醫療創新高峰會」，邀集諸多國際領袖來臺，共同剖析AI推動全球醫療革新的最新趨勢，並交流未來合作方向。

與會專家包括美國食品藥物管理局（FDA）前局長Stephen Hahn、美國伊利諾大學醫院執行長Mark Rosenblatt、美敦力全球人工智慧長Rodolphe Katra、賽諾菲全球數位醫療副總裁Jared Josleyn，以及泰國瑪希敦大學副校長Cherdchai Nopmaneejumruslers、Vectur LLC管理合夥人Seth Taylor等。

經濟部產業技術司簡任技正戴建丞表示，智慧醫療是臺灣推動產業升級與國際化的關鍵方向。面對全球醫療科技迅速變革，政府透過科專計畫串聯AI、生技與資通訊（ICT）研發能量，並導入臨床場域，形成從研發、實證到商品化的完整推動機制，使創新技術能更快進入應用與市場。

此外，臺灣具備ICT與晶片供應鏈優勢、成熟的醫療體系及高效率法規環境，能同時提供國際企業所需的軟硬整合、臨床試驗與系統導入能力，從醫材、診斷到手術輔助系統皆能快速協作，持續提升臺灣在全球智慧醫療生態系中的影響力。

在政府支持下，工研院同步推進智慧手術的跨國合作布局，並與美敦力（Ｍedtronic）、比利時微電子研究所（IMEC）等國際大廠建立長期互動，將微創手術系統與AI臨床決策作為核心研發方向，打造下一階段醫療科技的關鍵技術基礎。

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，全球手術正快速邁向智慧化與自動化，從術前規劃、術中視野辨識到器械輔助操作與術後資料生成，AI已成為驅動手術變革的核心動能。

他指出，臺灣在大數據分析、精密機械製造、ICT/AI技術與臨床驗證等領域具備整合優勢，工研院正以此為基礎，從研發、臨床到產業鏈布局逐步推進，打造具在地實證能力且能向全球擴散的智慧手術示範場域，其與國際大廠在臺建立深化合作，進一步帶動國內業者加速進入國際供應鏈。

根據《Global Market Insights 2024》報告，2024年全球AI醫療健康照護市場規模達323.4億美元，預估2032年將成長至4,310.5億美元，年複合成長率（CAGR）高達38.23%，顯示AI已成為全球醫療科技發展的核心驅動力，市場正加速擴張。