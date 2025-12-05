勞退舊制勞工 須於2026年3月補足差額
為落實《勞動基準法》（勞退舊制）足額提撥勞工退休準備金之規定，勞動部提醒雇主，如果有僱用適用勞退舊制勞工，應於2025年底前檢視2026年度預估成就退休條件勞工所需之退休金，如勞工退休準備金專戶金額不足支應，應於2026年3月底前一次補足差額。
勞動部說明，依據《勞動基準法》第56條第2項規定，僱用適用勞退舊制勞工的事業單位，應於2025年底前，完成以下三個重要步驟：
一、盤點對象：確認哪些適用勞退舊制之勞工，將於2026年度符合下列自請退休或強制退休條件：
(一)符合自請退休條件之一（勞動基準法第53條）：同一事業單位工作15年以上年滿55歲、工作25年以上，或工作10年以上年滿60歲。
(二)符合強制退休條件（勞動基準法第54條）：年滿65歲。
二、估算金額並檢視專戶餘額：估算符合退休條件的舊制勞工，在2026年退休所需的退休金金額，並檢視事業單位「勞工退休準備金專戶」餘額是否足以支應。
三、依法補足：如果經檢視勞工退休準備金專戶餘額不足支應，應於2026年3月底前，一次提撥補足勞工退休準備金差額，以確保符合退休條件的舊制勞工，都能依法領取退休金。
勞動部表示，為協助雇主估算所需提撥的舊制準備金，已建置試算軟體，雇主可先行進行試算。
勞動部強調，足額提撥是雇主的法定義務，違反前開足額提撥規定者，依《勞動基準法》第78條第2項規定，處新台幣9萬元以上45萬元以下罰鍰，並依同法第80條之1規定，公布其事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。
