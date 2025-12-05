快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

勞退舊制勞工 須於2026年3月補足差額

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部提醒雇主，如有僱用適用勞退舊制勞工，應於2025年底前檢視2026年度預估成就退休條件勞工所需之退休金，圖為勞工示意圖。本報資料照片
勞動部提醒雇主，如有僱用適用勞退舊制勞工，應於2025年底前檢視2026年度預估成就退休條件勞工所需之退休金，圖為勞工示意圖。本報資料照片

為落實《勞動基準法》（勞退舊制）足額提撥勞工退休準備金之規定，勞動部提醒雇主，如果有僱用適用勞退舊制勞工，應於2025年底前檢視2026年度預估成就退休條件勞工所需之退休金，如勞工退休準備金專戶金額不足支應，應於2026年3月底前一次補足差額。

勞動部說明，依據《勞動基準法》第56條第2項規定，僱用適用勞退舊制勞工的事業單位，應於2025年底前，完成以下三個重要步驟：

一、盤點對象：確認哪些適用勞退舊制之勞工，將於2026年度符合下列自請退休或強制退休條件：

(一)符合自請退休條件之一（勞動基準法第53條）：同一事業單位工作15年以上年滿55歲、工作25年以上，或工作10年以上年滿60歲。

(二)符合強制退休條件（勞動基準法第54條）：年滿65歲。

二、估算金額並檢視專戶餘額：估算符合退休條件的舊制勞工，在2026年退休所需的退休金金額，並檢視事業單位「勞工退休準備金專戶」餘額是否足以支應。

三、依法補足：如果經檢視勞工退休準備金專戶餘額不足支應，應於2026年3月底前，一次提撥補足勞工退休準備金差額，以確保符合退休條件的舊制勞工，都能依法領取退休金。

勞動部表示，為協助雇主估算所需提撥的舊制準備金，已建置試算軟體，雇主可先行進行試算。

勞動部強調，足額提撥是雇主的法定義務，違反前開足額提撥規定者，依《勞動基準法》第78條第2項規定，處新台幣9萬元以上45萬元以下罰鍰，並依同法第80條之1規定，公布其事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。

退休金 勞動部 勞退

延伸閱讀

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

陸配宣誓效忠取代放棄國籍？梁文傑：若定義清楚可討論

自稱「台灣第一特務」...軍情局退役上校張超然當共諜 判關1年半定讞

追查基隆自來水油汙染 國光客運保修廠涉重大違規遭勒令停工

相關新聞

兆豐銀媒合百家企業碳健檢 榮獲經濟部中企署「永續金融推動獎」

兆豐銀行再度展現深耕中小企業金融服務的卓越成果！在經濟部中小及新創企業署5日舉辦的首屆「財務碳健檢服務績優團體頒獎典禮」...

全球智慧醫療創新高峰會登場 臺灣醫療與科技整合量能受矚目

AI引領全球醫療邁入全新競爭格局，臺灣以醫療與科技的跨域整合量能持續受國際矚目。在經濟部產業技術司支持下，工研院5日舉辦...

勞退舊制勞工 須於2026年3月補足差額

為落實《勞動基準法》（勞退舊制）足額提撥勞工退休準備金之規定，勞動部提醒雇主，如果有僱用適用勞退舊制勞工，應於2025年...

不動產放款集中度管制若不鬆綁 弱勢民眾想購屋仍難

中央銀行12月將召開理監事會議，外界關注央行是否會鬆綁不動產放款集中度的管制措施。因為即使是金管會已鬆綁銀行法第72條之2的計算規定，讓新青安放款能免在計算範圍，但對於想換屋又不符新青安資格的民眾而言，房貸依然申貸不易。

富邦金控「有志一同™」公益平台挺台灣 四大志工面向展現金融業溫度

富邦金控今年正式成立「有志一同」公益平台，整合集團資源，擴大召集「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工，號召同仁投入多元志工服務，展現企業對社會共好的承諾。志工「邦手」身影遍及各地，不只前進離島金門、澎

穩定幣領域再下一城 奧丁丁宣布加入Circle Payment Network

奧丁丁集團今日宣布，旗下在美國上市的區塊鏈科技公司OBOOK Holdings完成串接全球第二大美元穩定幣USDC的發行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。