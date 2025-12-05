美外交訪團拜會 賴總統：支持台美產業交流

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統5日上午接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團，他表示，台灣與美國是彼此重要戰略及經貿夥伴，共享理念價值，深化交流合作。未來台灣將持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持台美產業交流。

訪團成員包括美國外交政策全國委員會亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）、史汀生研究中心特聘資深研究員艾江山（Karl Winfrid Eikenberry）及太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）等，由外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見賴總統，國安會秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞指出，台灣位於印太第一島鏈，是成熟的民主國家、負責任的安全夥伴，更是全球治理的一環；維護印太和平穩定，促進世界繁榮發展，是台灣不變的目標。

他提及，然而，中國大陸近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫、經濟脅迫、外交打壓等手段，威脅台灣及周邊國家，企圖改變台海現狀，挑戰印太安全及國際秩序。

賴總統說，面對威權主義擴張，我方非常清楚，唯有團結才能克服挑戰，唯有實力才能帶來和平。因此，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，正是台灣堅定且負責任的行動。

他提到，上周已提出為期八年、400億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力；明年國防預算按照北約標準將超過GDP 3%，預計2030年前達到5%。

賴總統承諾，台灣會持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持台美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由的價值與生活方式。

賴總統也感謝美國歷任政府，依據《台灣關係法》及「六項保證」，履行對台灣的支持和承諾，以及美國國會長期展現對台灣的跨黨派支持。美國參、眾議院近期通過「台灣保證落實法案」，川普總統已經簽署生效，這就是最好的證明。

賴總統強調，台灣和美國是彼此重要戰略及經貿夥伴，在共享理念價值、深化交流合作、擴大互惠互利的道路上，雙方都是最大的夥伴。並再次歡迎訪賓來訪，為深化台美夥伴關係提供建言。

艾略特會長致詞表示，「美國外交政策全國委員會」在過去20年來多次造訪台灣，作為每年亞洲之行的一部分。此行期待和賴總統就區域安全與繁榮、台美關係等兩國共同關切的議題進行交流，非常期待雙邊富有成果的對話，以及未來幾天將在台北這座美麗城市所度過的時光。

