快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

兆豐銀媒合百家企業碳健檢 榮獲經濟部中企署「永續金融推動獎」

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐銀行成功媒合百家企業進行碳健檢，榮獲經濟部中企署頒發「永續金融推動獎」。今（5）日由經濟部中小及新創企業署李冠志署長（左）頒獎，兆豐銀行北區營運中心協理兼營運長黃淑娥（右）代表領獎。兆豐銀行／提供
兆豐銀行成功媒合百家企業進行碳健檢，榮獲經濟部中企署頒發「永續金融推動獎」。今（5）日由經濟部中小及新創企業署李冠志署長（左）頒獎，兆豐銀行北區營運中心協理兼營運長黃淑娥（右）代表領獎。兆豐銀行／提供

兆豐銀行再度展現深耕中小企業金融服務的卓越成果！在經濟部中小及新創企業署5日舉辦的首屆「財務碳健檢服務績優團體頒獎典禮」中榮獲「永續金融推動獎」，由於兆豐銀行成功媒合企業申貸並參與碳健檢服務累積達 100 案以上，成果斐然。本次由北區營運中心協理兼營運長黃淑娥代表受獎，象徵兆豐銀行在協助中小企業掌握碳排現況、提升永續管理能力的推動成效獲得高度肯定。

經濟部推動的中小微企業碳健檢服務透過數據蒐集進行產業分析，協助企業掌握碳排放數據，並提供碳健檢報告與建議，作為未來減碳投資與永續轉型的起點。兆豐銀行長年深耕中小企業市場，服務網絡遍及全台，不僅配合推動「中小微企業多元發展專案」等政策性貸款，協助中小企業注入營運資金，陪伴業者升級轉型。

此外，兆豐銀行更積極扶植地方青年創業，透過高雄市政府「雄挺利」及屏東縣政府「屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，成功協助逾300家年輕企業取得營運資金，減輕負擔，在高雄及屏東的青年創業貸款市場均穩居市佔第一。此外，兆豐銀行近期亦與新竹市政府展開合作，持續擴大合作版圖，展現支持地方發展與政府政策的堅定承諾。

在永續金融推動上，兆豐銀行以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，踴躍響應經濟部中小及新創企業署中小微企業碳健檢服務計畫，不到一個月的時間即成功媒合超過百家中小企業完成碳健檢服務，協助眾多中小企業掌握碳排現況，強化永續管理能力，媒合成果在全國金融機構名列前茅，展現兆豐銀行在協助企業邁向淨零轉型上的行動力與影響力。

未來，兆豐銀行將持續秉持熱忱、專業，積極推動普惠金融與永續發展，並協助宣導碳健檢服務，促進中小微企業綠色轉型，與政府政策緊密配合，共同打造健全的金融環境。

兆豐銀行 健檢 中小企業

延伸閱讀

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

晚餐只吃水果導致高血糖！國健署：30歲就能免費健檢 注意「三高二害」

經濟部4大因應對等關稅措施受理2200件 研發補助居多

健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

相關新聞

輝達台灣總部何時蓋好？李四川曝進度：明年動工後約3、4年完工

輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18，台北市副市長李四川上午接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪指出，希望明年6月黃仁...

富邦金控「有志一同™」公益平台挺台灣 四大志工面向展現金融業溫度

富邦金控今年正式成立「有志一同」公益平台，整合集團資源，擴大召集「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工，號召同仁投入多元志工服務，展現企業對社會共好的承諾。志工「邦手」身影遍及各地，不只前進離島金門、澎

兆豐銀媒合百家企業碳健檢 榮獲經濟部中企署「永續金融推動獎」

兆豐銀行再度展現深耕中小企業金融服務的卓越成果！在經濟部中小及新創企業署5日舉辦的首屆「財務碳健檢服務績優團體頒獎典禮」...

穩定幣領域再下一城 奧丁丁宣布加入Circle Payment Network

奧丁丁集團今日宣布，旗下在美國上市的區塊鏈科技公司OBOOK Holdings完成串接全球第二大美元穩定幣USDC的發行...

新創報名破2,800組 國發基金天使投資加碼至百億

台灣新創能量正蓬勃發展，國發會主導推動「創業綻放—創業大聯盟競賽」，初賽報名隊伍突破2,800組，成為國內迄今規模最大的...

2026勞保紓困貸款15日開辦 最高可貸10萬元

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部於5日公告2026年勞保被保險人紓困貸款，委由土地銀行於2025年12月15日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。