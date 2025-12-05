兆豐銀媒合百家企業碳健檢 榮獲經濟部中企署「永續金融推動獎」

兆豐銀行再度展現深耕中小企業金融服務的卓越成果！在經濟部中小及新創企業署5日舉辦的首屆「財務碳健檢服務績優團體頒獎典禮」中榮獲「永續金融推動獎」，由於兆豐銀行成功媒合企業申貸並參與碳健檢服務累積達 100 案以上，成果斐然。本次由北區營運中心協理兼營運長黃淑娥代表受獎，象徵兆豐銀行在協助中小企業掌握碳排現況、提升永續管理能力的推動成效獲得高度肯定。

經濟部推動的中小微企業碳健檢服務透過數據蒐集進行產業分析，協助企業掌握碳排放數據，並提供碳健檢報告與建議，作為未來減碳投資與永續轉型的起點。兆豐銀行長年深耕中小企業市場，服務網絡遍及全台，不僅配合推動「中小微企業多元發展專案」等政策性貸款，協助中小企業注入營運資金，陪伴業者升級轉型。

此外，兆豐銀行更積極扶植地方青年創業，透過高雄市政府「雄挺利」及屏東縣政府「屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，成功協助逾300家年輕企業取得營運資金，減輕負擔，在高雄及屏東的青年創業貸款市場均穩居市佔第一。此外，兆豐銀行近期亦與新竹市政府展開合作，持續擴大合作版圖，展現支持地方發展與政府政策的堅定承諾。

在永續金融推動上，兆豐銀行以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，踴躍響應經濟部中小及新創企業署中小微企業碳健檢服務計畫，不到一個月的時間即成功媒合超過百家中小企業完成碳健檢服務，協助眾多中小企業掌握碳排現況，強化永續管理能力，媒合成果在全國金融機構名列前茅，展現兆豐銀行在協助企業邁向淨零轉型上的行動力與影響力。

未來，兆豐銀行將持續秉持熱忱、專業，積極推動普惠金融與永續發展，並協助宣導碳健檢服務，促進中小微企業綠色轉型，與政府政策緊密配合，共同打造健全的金融環境。