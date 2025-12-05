穩定幣領域再下一城 奧丁丁宣布加入Circle Payment Network

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
OwlPay Wallet Pro已在美國等全球主要市場的iOS與Android平台上架，實現法定貨幣與USDC美元穩定幣間的無縫轉換。圖／奧丁丁提供
OwlPay Wallet Pro已在美國等全球主要市場的iOS與Android平台上架，實現法定貨幣與USDC美元穩定幣間的無縫轉換。圖／奧丁丁提供

奧丁丁集團今日宣布，旗下在美國上市的區塊鏈科技公司OBOOK Holdings完成串接全球第二大美元穩定幣USDC的發行商Circle旗下全球穩定幣支付網絡「Circle Payment Network (CPN)」，可提供近乎即時、合規的穩定幣交易。

奧丁丁認為，這項合作強化了奧丁丁在穩定幣基礎建設的地位，讓用戶可以透過穩定幣USDC以更快速、近乎即時地完成跨境資金結算，切入年規模達194兆美元的全球跨境支付市場，亦能藉此改善傳統跨境支付中高手續費與延遲等問題，成為更高效率的全球資金流動方案，並將透過這項整合，將其支付基礎建設進一步拓展至拉丁美洲、非洲、歐洲等高速成長市場，協助用戶以更低成本、更快速地完成跨境支付。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，隨著Circle Payments Network（CPN）持續擴大其跨境廊道與機構級合作網絡，奧丁丁將能從中受惠，也有助於在穩定幣經濟加速成長的趨勢下，推動更長期的策略布局。

奧丁丁也指出，將於近期開放旗下數位支付錢包 OwlPay Wallet Pro 的用戶發起穩定幣付款，系統會依據匯率、手續費與服務供應商自動選擇最佳支付結算路徑。首波服務將鎖定巴西、奈及利亞及歐盟等跨境支付需求強勁的重點市場，這些地區展現龐大的發展潛力。

其中，歐盟每年的匯款流入量預估高達2130億美元，強力支撐當地的貿易往來、移民匯款及投資活動；而隨著非洲市場版圖擴張與經濟需求升溫，奈及利亞的預期匯款流入量亦達260億美元 。相關數據凸顯出全球數十億人口對於更快速、且具成本效益，且涵蓋個人匯款、薪資結算及貿易融資等領域的跨境支付解決方案有著迫切需求。

