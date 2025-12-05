快訊

新創報名破2,800組 國發基金天使投資加碼至百億

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發基金創業天使投資方案也從50億元提高到100億元，對單一公司的投資金額，也從2,000萬元拉高到最高一億元。期望為台灣新創注入活水，培育國際級的新創獨角獸。。圖／AI生成
台灣新創能量正蓬勃發展，國發會主導推動「創業綻放—創業大聯盟競賽」，初賽報名隊伍突破2,800組，成為國內迄今規模最大的創業盛事。國發基金創業天使投資方案也從50億元提高到100億元，對單一公司的投資金額，也從2,000萬元拉高到最高一億元。期望為台灣新創注入活水，培育國際級的新創獨角獸。

國發會5日公布競賽報名結果，截至11月30日截止，共收到2,805組團隊踴躍參與，其中有1,258組是尚未創業的團隊。從地域分布來看，來自六都地區的報名團隊占71.16%，非六都地區則占28.84%，分布比例貼近全台人口結構。非六都每個縣市皆有團隊報名，包括離島地區也有團隊投入。在產業組別方面，消費生活組占39.43%為最多，其次為前瞻科技組占32.98%，綠色永續組也占27.59%，三大組別比例大致平均。

國發會表示，目前初賽書面審查正如火如荼展開，評審委員由創投及產學研專家組成，將依據創投標準，就創新性、商業模式可行性、市場拓展性、團隊潛力等面向進行嚴謹審查。預計選出至多300組入圍名單，其中六都及非六都各占150組，確保區域平衡。

入圍團隊後續將進入第二階段輔導，內容包括線上進階輔導課程、商業計畫書實戰營（Bootcamp）以及客製化的業師指導，全面強化創業所需的核心知識與營運策略。國發會表示，競賽後除提供至多100家獲獎公司創業支持金，至少300萬元，最高1,000萬元，總獎金總超過三億元，亦將協助引介國發基金天使投資，爭取最高達新台幣一億元的投資金額，協助具發展性的創業團隊加速茁壯。

國發會產業發展處處長蕭振榮指出，本次活動有三大意涵。第一，要創造下一波產業新動能。雖然過去十年政府積極推動新創，每年新創投資金額已破新千億元，新創家數依台經院資料來看，也從十年前約3,000多家，至今已破一萬家，成長逾三倍，但與國際創新強國相比，台灣前十大市值公司仍偏重半導體、電子等硬體產業，運用新科技創造新興產業的能量仍顯不足。與規模相近的新加坡、以色列相比，這些國家的新創對GDP的貢獻占比更高。因此，本次競賽期望能透過鼓勵運用AI、雲端運算等新興科技，引導創業資源投入，催生具有未來性的新興產業，以望迎頭趕上。

第二、達成區域平衡。蕭振榮表示，根據中小企業新創白皮書，雙北地區的新創佔比曾高達六成，顯示區域發展不均，希望透過區域平衡策略，驅動各地方產生創新的想法，讓創業的活水由都會區向地方擴散，最終目標是達成「處處有AI、處處有新創」的願景。本次競賽報名結果已顯示，全台各縣市甚至離島地區皆有團隊報名，北部占比亦有下降，證明區域平衡目標已初步展現成效。

第三、提供縝密輔導機制。蕭振榮說明，為提升新創成功率，本次競賽並非單純將團隊「推到火線」，而是規劃了嚴謹的創業輔導與課程機制，團隊必須完成25堂共計25小時的線上進階課程，內容涵蓋從創業概念發想到商業計畫書撰寫、市場可行性分析等核心知識，此外，國發會還在全台各地舉辦創業家座談會，邀請邀請大樹醫藥董事長鄭明龍、力旺電子董事長徐清祥、群聯電子執行長潘健成、路易莎董事長黃銘賢等企業家分享實戰經驗，透過縝密的課程與實務指導，協助新創團隊打下穩健基礎。

此外，國發基金創業天使投資方案累計統計至11月，已投資297家，累計總額達42億元。國發基金副執行秘書施明山指出，由於方案已有效帶動新創產業的蓬勃發展，且預期未來將有更多新創團隊湧現，因此決定擴大支持規模，將總投資額度從原先的50億元提高至100億元，期望藉此鼓勵更多具潛力的創新能量投入市場。

