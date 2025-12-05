2026勞保紓困貸款15日開辦 最高可貸10萬元

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部於5日公告2026年勞保被保險人紓困貸款，委由土地銀行於2025年12月15日至2026年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間三年，年利率目前為2.165%，前六個月按月付息不還本，第七個月起按月平均攤還本息。

勞保局表示，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

勞保局說明，本貸款申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日2026年1月2日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

勞保局提醒，但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日亦可使用，既省時又方便。

勞保局也提醒，勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。