裝修工程必備！借鏡宏福苑事件認識營造綜合保險

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
圖為營造業勞工每天穿梭在鷹架間。記者劉學聖攝影／聯合報系資料照
香港宏福苑火災事故，為裝修工程的安全管理敲響警鐘，包含大樓外牆裝修，或是新居裝潢、老屋翻新等，在施工期間的意外風險往往比想像中更不可控。華南產險建議，在簽訂工程合約的同時，務必將保險納入考量，完善的風險轉嫁機制，不僅是保護自身的資產，更是為可能發生的鄰損賠償，築起一道堅實的防火牆。

「營造綜合保險」這張保單的主體是「工程財物損失」，保障裝修工程於施工期間因意外事故所造成的損失，如電線走火、焊接火花發生引燃等，當意外發生造成昂貴建材以及木作等裝潢毀損，都在承保範圍內。為自己裝修預算設下最後一道防線，即便遭遇祝融之災，保險理賠金亦能迅速填補資金缺口，盡快修復工程重建進度。

火災的損害絕不僅止於自家門內，「營造綜合保險」的「第三人意外責任險」是民眾面對依法須賠償時的最強後盾！當施工現場不幸發生火警，導致火勢延燒波及鄰居、濃煙燻黑公共空間或是救災灑水導致其他住戶裝潢毀損，這些動輒千萬的賠償責任，都能透過保險轉嫁，讓您和承包商不必因為一場意外的責任導致本身的財務危機。

「營造綜合保險」可依據室內裝修的規模、期間與風險特性提供彈性規劃。保障期間涵蓋自材料進場至工程驗收為止的全部過程，確保在裝修過程中，無論是初期的材料備料、施工階段的結構變更，亦或是後期的收尾作業，各階段均有相對應保障，降低潛在風險及財物損失。

華南產險提醒，營造綜合保險的保費與裝修預算相較佔比不高，完善的保險規劃能適當幫您轉嫁風險，工程開工前，切記先和承包商確認，是否保險已規劃完善，讓工程做的安心，人也放心。

