台智電採購第二案 與SRE簽購售電協議495MW

台智電5日宣布，與風睿能源集團（SREGroup）旗下的「海盛風電」（Formosa 4）完成簽署購售電協議，這是台智電第二份離岸風場長約，總裝置容量495MW，完工併網後預計每年可提供相當於50萬家庭用戶的電量。

台智電的第一份購售電合約，是今年10月與法國電力能源公司（EDF power solutions）旗下的「蔚藍海彰化離岸風電計畫」簽署的購售電協議，總裝置容量440MW，併網後每年供應17億度綠電。

台智電表示，此次合作擴大台智電在離岸風電市場的佈局，且有助於提升市場交易效率，促進產業用電轉型，為國內具有RE100、碳管理或綠電採購需求的企業提供明確且具彈性的採購項項。