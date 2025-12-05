聽新聞
0:00 / 0:00
台智電採購第二案 與SRE簽購售電協議495MW
台智電5日宣布，與風睿能源集團（SREGroup）旗下的「海盛風電」（Formosa 4）完成簽署購售電協議，這是台智電第二份離岸風場長約，總裝置容量495MW，完工併網後預計每年可提供相當於50萬家庭用戶的電量。
台智電的第一份購售電合約，是今年10月與法國電力能源公司（EDF power solutions）旗下的「蔚藍海彰化離岸風電計畫」簽署的購售電協議，總裝置容量440MW，併網後每年供應17億度綠電。
台智電表示，此次合作擴大台智電在離岸風電市場的佈局，且有助於提升市場交易效率，促進產業用電轉型，為國內具有RE100、碳管理或綠電採購需求的企業提供明確且具彈性的採購項項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言