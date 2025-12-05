台美關稅進入最後談判時刻 23%零售業下修人力需求

面對國際局勢變動、進口關稅調升以及營運成本全面上升，國內零售業徵才現況又是如何？根據1111人力銀行「零售業徵才現況調查」顯示，近一年因為台美關稅與成本上漲，23%的企業下修人力需求，原本年底周年慶是廠商招募人力高峰，但只有1成2招募短期人力，徵才難度以「百貨/專櫃」最高。

根據1111人力銀行調查指出，面對國際局勢變動以及營運成本全面上升，零售業正承受著比想像中更巨大的壓力，近一年因為台美關稅與成本上漲緣故，影響3成2企業的人力需求，其中包括23%的企業下修開缺，另外9%則是增聘人力開缺增加。

時值年底消費旺季及百貨周年慶，業者通常會招募短期人力來備戰，但調查結果顯示，僅有12.2%受訪企業急徵兼職人員及計時工讀，並且願意提供平均時薪195元來增聘人手，缺口以第一線門市人員為主，其次則是倉儲物流及行政後勤；不過另外也有87.8%企業坦言，不會因為年底消費旺季以及周年慶而湧現人力需求。

由於零售業講求面對面的服務，良好的顧客體驗將直接影響銷售業績，為了吸引人才加入，有45%企業採取調薪方式留人攬才，平均調薪2.5%；不過也有55%企業直言不會調薪。值得注意的是，輪班制度、假日工作、業績壓力等因素，使得許多求職者對零售門市工作望之卻步，調查指出，「年輕人對零售業興趣下滑，轉往其他產業」(46.5%)以及「少子化導致應徵人數減少」(40.3%)，是造成缺工的兩大主因。

整體而言，零售業平均徵才難度6.6，呈現略有難度的招募現況，再透過經營業態進行交叉分析顯示，徵才難度最高以「百貨/專櫃」7.8最高，而徵才難度最低的則是「超商/量販/超市」5.1。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，有超過半數的企業不願調薪，顯見成本壓力使得薪資結構短時間內難以改變，也使得徵才難度將持續上升。年輕人就業意向的改變以及少子化衝擊，也都是屬於結構性問題，意味著缺工並非短期現象，而是當前零售業必須思考的勞動市場趨勢。

曾仲葳分析，百貨/專櫃從業人員的薪資結構，通常會採取底薪與業績分紅兩部分，除了平日專櫃目標要達標之外，周年慶還要扛下銷售目標數字，身心承受的壓力並不低，這些因素都是造成企業招募面臨瓶頸的原因，成為最難招募的業態；反之超商、量販與超市，因為工作流程標準化、工時排班具彈性、鄰近性高，對於不同年齡層的求職者而言，工作相對容易上手，因而企業徵才難度僅5.1分。整體而言，零售業正面臨成本上升、人才短缺與服務升級三股力量的拉扯，若企業無法同步提升薪資、改善排班制度並導入AI科技來提升效率，未來的缺工壓力將會持續加劇。

根據調查指出，為了解決人手不足的問題，企業目前採取的作法包括：增聘中高齡人力34.2%、調整營業時間24.8%、數位化點餐結帳服務20.1%以及增聘外籍15.7%來因應。而零售業目前的最大痛點包括新人留不住訓練成本高49.4%、顧客量下滑但成本增加27.8%、基本工資調漲壓縮其他員工調薪22.6%。展望明年零售業的招募規劃，有41.4%維持現況、視景氣調整32.6%、預計擴編18.9%以及凍結人力7.1%。