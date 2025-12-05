富邦金控「有志一同™」公益平台挺台灣 四大志工面向展現金融業溫度
富邦金控今年正式成立「有志一同™」公益平台，整合集團資源，擴大召集「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工，號召同仁投入多元志工服務，展現企業對社會共好的承諾。志工「邦手」身影遍及各地，不只前進離島金門、澎湖高中校園分享金融知識，更有150位賽事志工實際投入田中馬拉松。
適逢國際志工日，富邦回顧2025年公益成果，服務人次達6,100人次，服務時數突破2.8萬小時，較去年成長27%，以具體行動詮釋「正向力量 成就可能™」品牌精神，讓金融業不僅專業，更充滿溫度。
富邦金控董事長蔡明興表示，透過打造創新公益模式，提供志工假及相關資源支持，富邦希望讓更多同仁成為志工「邦手」，以行動守護台灣。另一方面，志工服務不僅是回饋社會，也是員工自我成長的契機，讓「邦手」們在公益服務中，與受助對象一起探索生命的價值，體驗共好。
四大類志工挺台灣！ 富邦「有志一同™」公益平台走入各地校園、前進運動賽場
金融志工
富邦發揮核心專業優勢，號召超過200位同仁擔任金融講師，深入全台85所校園推廣理財觀念，並前進金門、澎湖，吸引超過千名學生參與。富邦並與104人力銀行合作，分享金融業四大職務真實樣貌，協助高中職學生探索職涯。富邦更自製教材，整合人壽、銀行、產險、證券四類金融商品特性，協助偏鄉孩童培養正確金融觀念。
環境志工
秉持Run For Green™精神，富邦在達成「五年十萬顆樹」目標後，持續號召志工在全台進行原生樹種植樹與育苗，守護台灣生態。
陪伴志工
富邦開發數位志工服務，讓同仁不受時空限制也能做公益。今年與台北市視障者家長協會合作「電子書校對」專案，累積服務時數逾1,450小時，支持視障者閱讀平權。
賽事志工
富邦身為最熱愛運動的金融企業之一，今年號召超過500位志工投入世壯運、田中馬拉松等大型賽事，並推動運動平權，與中華視障路跑運動協會合作「視障陪跑員計畫」，已有超過40位同仁參與，過半數完成40小時練跑，而12月21日臺北馬拉松也將出現富邦首批「正式陪跑員」陪伴視障選手參賽。
適逢國際志工日，富邦金控繳出亮眼的志工服務成績單，以行動展現對社會的關懷。展望未來，富邦金控將持續擴大「有志一同™」平台影響力，鼓勵更多同仁與企業加入志工行列，讓善意成為台灣最美的風景。
富邦金控「有志一同™」公益平台成果
