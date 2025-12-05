輝達台灣總部何時蓋好？李四川曝進度：明年動工後約3、4年完工

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北士科T17及T18土地。圖／北市地政局提供
輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18，台北市副市長李四川上午接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪指出，希望明年6月黃仁勳執行長再來的時候，就可以開工，施工的進度，約3年至4年，就可以落地在北士科。

李四川也談到與新壽合意解約後，他打電話給新壽董事長魏寶生，感謝他並轉達蔣萬安對台新新光金控董事長吳東亮的感謝之意。

李四川透露，為了要促成輝達到台北市，在與新壽協商的過程，多少還是有一些爭執，他也知道新壽的立場，因為T17、T18這塊土地新壽標走，到現在為止也沒有任何的違規，就要新壽返還台北市政府，再轉給輝達，在商言商，新壽有他們的立場，所以解約後，他特別給魏董打電話。

李四川也說，輝達的設計圖，建築師昨天也來跟市府討論，施工設計圖跟T17、T18土地，有哪些須要配合，都市計畫變更的部分，昨天也都談定，大概有兩部分，一是都市計畫，會依規定公展，再開都委會做變更。

李四川指出，最重要的是，輝達正在請顧問公司寫投資計畫書，他們說會寫得很清楚，所以要給他們2個月的時間製作，送來後市府依規定審查，審完以後才能簽約。市府希望在明年農曆過年前，黃仁勳回台灣，如果吃尾牙，可以簽約，或是見證。

李四川表示，輝達已經找到國內建築師，討論原本美國的設計圖，若都市計畫變更都確定，設計圖就會進入請照，北市府還會有一些都市設計的審查，希望說明年6月黃仁勳再來時，就可以開工，依施工的進度，也許在3年至4年後，就可以落地在北士科。

新壽 輝達 李四川

