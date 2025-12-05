嘉義市新興蛋黃區成形 湖子內人口增加3成...房價每坪衝破30萬　

高齡化少子化趨勢加劇，台灣人口密度呈現緩降趨勢。內政部最新統計，截至9月底，全國人口密度降至每平方公里644.16人，較2019 年高峰652.7人下滑。人口密度下降最快縣市，嘉市名列第3。根據市政府統計，湖子內地區（包含湖內里、新安里、獅子里）人口從2019年1萬1687人，成長至今年9月底1萬5140人，6年增加3432人，成長率高達29.56%，房價每坪衝破30萬元，堪稱全市人口成長最快的地區，新興蛋黃區成形。

內政部統計，嘉市平均人口密度每平方公里4343人，全台僅次於新竹市4371人，以及台北市8988人，居全國第3名。這座城市人口熱區悄悄轉移。近年，隨著台積電先進封裝廠落腳嘉義科學園區、華泰名品城選定高鐵太保特定區，嘉市與太保市形成「雙核心發展帶」，帶動不動產持續升溫。湖子內區段徵收地區，標售底價飆上每坪30萬元，市有土地更全數售罄，成為嘉義最炙手可熱的新興生活圈。

市府近年陸續完成湖子內活動中心、消防局第二分隊新建工程、12處停車場，規畫永續循環園區，以及長達1.8公里、面積11.8公頃綠廊公園系統，形成完整生活圈。上月市府在湖子內舉行公園綠地動土典禮，宣示打造「步行10分鐘親近綠地」的人本城市願景。市府表示，湖子內區段徵收成果，帶動地方建設與房地產增值，更展現城市兼顧環境永續與宜居品質的決心。隨著重大公共建設與企業投資陸續進駐，湖子內從邊陲地帶，躍升嘉義市最具潛力的新興蛋黃區。