台積電加速赴美 專家：美國隊將對打台灣隊

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
賴清德總統3日透過視訊專訪，在紐約市林肯中心的紐約時報「交易錄峰會」發表談話。賴總統表示，支持台積電到美日歐等地，促進世界繁榮進步。 （法新社）
台積電加大赴美投資，外界關心將削弱台灣半導體產業地位，一位長期研究半導體地緣政治專家指出，美國排山倒海地對台積電施壓，要求台積電先進製程提升在美生產比重，雖然台積電可能採取拖延戰術，但長期來看，一定會削弱對台灣的依賴。

這位專家進一步指出，白宮未來甚至會要台積電加快先進製程包括一點六奈米或一點四奈米以下赴美生產腳步，很可能在二○三二年，拉到與台灣同步，形成台積電美國隊和台灣隊對打局。

台積電董事長魏哲家今年四月在美國提出增加千億美元赴美投資時，坦承原提出的六五○億美元中，會加速第二廠及第三廠量產時程，迎合ＡＩ晶片客戶採用在美製造晶片需求，並落實二奈米及更先進製程的產能將有約百分之卅來自美國廠。

半導體專家認為，未來要關注台積電增提的第四、五、六廠切入何種先進製程，雖然台積電迄今仍未提出明確切入製程及量產，但他擔心以川普的強悍作風，未來可能要台積電列出各先進製程在美生產的藍圖，然後要求台積電加速時程，並在二○三二年，先進製程縮短與台灣同步。

這位專家強調，雖然經濟部要求最先進製程會優先在台灣量產，但美國商務部希望把台灣一半生產的晶片轉移到美國生產，這項關卡恐怕會被白宮政府全盤推翻，如此就會加速美國供應鏈崛起。他認為，若台積電未來的四到六廠推進到與台灣同步，很可能會被白宮要求分割獨立成立公司，並開放比照歐積電及日本ＪＡＳＭ等模式，讓美國可掌控的公司入股，進而獨立上市，形成台積電美國隊與台灣隊對打局面。

不過，他認為，台積電也不是省油的燈，面對美國強大的壓力，仍會見招拆招，謹慎以對。

至於「為美國訓練人才」，專家認為台積電為顧及在美國各廠生產效益快速提升及維持穩定，自有一套制度訓練當地員工快速上軌道，不必擔心台灣人才大舉流向美國。

史欽泰憂半導體人才短缺

潘文淵文教基金會董事長史欽泰則強調，台積電半導體產業未來確實會面臨人才短缺的嚴重問題。他說，台灣本就不是人口大國，即使工程師素質高，絕對人數仍顯不足。少子化問題更讓人才缺口持續擴大，預估明年新生兒僅剩十三萬人，遠低於過去水準，從「量」來看已難支撐未來產業需求。

台積電 先進製程 半導體 晶片 白宮 地緣政治 川普 美國商務部 奈米

新聞眼／台積電加速赴美…縮短產業空洞期 政府不能拖

過去卅年，台灣電子製造業不斷成長茁壯，從上游半導體一路到下游代工組裝，台積電、電子五哥早就是「上港有名聲，下港有出名」，這也是為什麼這一波川普祭出對等關稅之後，美系客戶紛紛要台灣業者赴美生產的主因。只是，若這些產業全面赴美生產，台灣勢必得面臨一段時間的「產業空洞化」，賴政府拿得出對策嗎？事實上，台灣早有對策，但各部會之間能否彼此有效合作，縮短「產業空洞化」時期帶給台灣經濟發展的陣痛，將考驗政府的整合能力。

