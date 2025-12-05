三企業加碼回台投資302億

經濟部投資台灣事務所昨（4）日通過三家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的晶兆成科技投資245億元擴充產能、根留企業方案的昇陽國際半導體投資56億元擴建廠房，及中小企業方案的久德電子科技投資1億元，在台中興建校正實驗室。三家合計加碼投資302億元。

晶兆成是二度申請回台投資。第一次是在2021年，此次規劃增聘430名本國員工，加碼投資約245億元於新竹廠房擴充產能，打造智能化工廠，運用大數據與深度學習演算法，連結產線感測器與測試平台，逐步擴展智慧製造，實現更高的生產彈性與效率，並將建置太陽能發電設施，導入能源管理系統與進行碳盤查。

經濟部表示，晶兆成科技主要提供高自動化晶圓測試服務，包含前段晶圓測試與後段成品測試，除深耕車用電子元件、車用積體電路與感測元件、高階駕駛輔助系統測試服務外，近年亦拓展AI伺服器與高階運算晶片之邏輯測試業務。

經濟部表示，透過這次加碼投資，晶兆成科技將強化全球測試營運戰略布局，擴充高階測試產線，持續開發全球重點客戶，並與本土廠商建立合作夥伴關係，打造具韌性與競爭力的在地供應鏈體系。

昇陽半導體則是第四度申請「根留台灣企業加速投資行動方案」，主要因應AI與先進製程需求迅速升溫，將投入逾56億元於台中港科技產業園區擴建廠房、全自動搬運產線及倉儲系統，並陸續新增106名本國專業人才。

經濟部表示，昇陽國際半導體這次投資將聚焦技術創新、建置高階應用導向產線、提升自動化與良率優化，同步導入AI智慧製造能力。透過持續技術升級與彈性擴產布局，昇陽半導體將進一步鞏固於全球再生晶圓、先進製程及先進封裝供應鏈中的關鍵地位。

久德電子科技以生產溫度感測器與溫控器起家，提供客製化精密量測解決方案，近年正式跨足校正服務領域。久德電子科技規劃投資逾1億元在台中興建校正實驗室，擬增聘八名本國員工。新實驗室將運用AI技術進行智慧化文件管理與自動化流程，提高營運效率。