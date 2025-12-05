明年關鍵字預測5日截止 朱士廷選「騰」 陳進財挑「破」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，投票時間至今（5）日中午12時止，猜中票選第一名的候選字，將有機會抽到市價29,900元的iPhone 17，請民眾把握時間踴躍投票。

永豐金控總經理朱士廷選「騰」，是因2025年川普2.0啟動，對等關稅、大而美、天才法案、232調查順勢而出。在解放日關稅公布，匯率協議震撼下，歐元區、中國大陸、英加、日韓台等各國政要疲於奔命，政治干擾經濟，全球經濟不確定尚包括俄烏戰爭與以伊地緣衝突。幸AI持續推動科技新革命，美股三大指數、亞洲日韓台股市都神（蛇）采飛揚，迭創史高。選「騰」取意馬年台灣將進入景氣擴張的第五年，AI創新騰雲揚鬃，馬不停蹄，供應鏈協力，萬馬奔騰。

穩懋董事長陳進財選「破」，2026年將會是大破大立的時代，供應鏈、區域政治將打破重建，而AI更是打破過往常規的關鍵趨勢，讓產業得以重生，迎來更強勁成長。