快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

明年關鍵字預測5日截止 朱士廷選「騰」 陳進財挑「破」

經濟日報／ 記者任珮云陳昱翔／台北報導
2026經濟關鍵字大預測
2026經濟關鍵字大預測

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，投票時間至今（5）日中午12時止，猜中票選第一名的候選字，將有機會抽到市價29,900元的iPhone 17，請民眾把握時間踴躍投票。

永豐金控總經理朱士廷選「騰」，是因2025年川普2.0啟動，對等關稅、大而美、天才法案、232調查順勢而出。在解放日關稅公布，匯率協議震撼下，歐元區、中國大陸、英加、日韓台等各國政要疲於奔命，政治干擾經濟，全球經濟不確定尚包括俄烏戰爭與以伊地緣衝突。幸AI持續推動科技新革命，美股三大指數、亞洲日韓台股市都神（蛇）采飛揚，迭創史高。選「騰」取意年台灣將進入景氣擴張的第五年，AI創新騰雲揚鬃，馬不停蹄，供應鏈協力，萬馬奔騰。

穩懋董事長陳進財選「破」，2026年將會是大破大立的時代，供應鏈、區域政治將打破重建，而AI更是打破過往常規的關鍵趨勢，讓產業得以重生，迎來更強勁成長。

永豐金控 AI

延伸閱讀

俄烏停戰最大受惠股：裕民

我訓練美勞工換關稅調降 鍾佳濱：欣慰 半導體產業舉世公認成就

習近平與馬克宏在北京展開會談 料觸及俄烏、台灣問題

美財長：就算最高法院擋 政府仍有其他法源推關稅

相關新聞

美希望台投資逾3,000億美元 商務部長盧特尼克期待在談判做出承諾

美國商務部長盧特尼克3日接受CNBC訪問時表示，台灣肯定會幫美國訓練勞工，美國期待台灣在貿易談判中做出大型投資承諾，他暗...

接受紐時專訪 強調台灣半導體是世界共同資產 總統：支持台積赴美日歐

賴清德總統接受《紐約時報》「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪時表示，台灣半導體是世界共同的資產，政府支...

總統：全球合作避免AI泡沫化 帶動未來繁榮

市場近來掀起AI泡沫化論戰，台灣身為AI供應鏈重心，賴清德總統對此呼籲，全世界各國領袖、特別是國家產業與AI發展相關的國...

總統喊話助對岸解決經濟問題

賴清德總統接受紐約時報專訪，被問到北京加速入侵行動時表示，會做最壞的打算、最好的準備；賴總統表示，中國經濟非常不好，中國...

三企業加碼回台投資302億

經濟部投資台灣事務所昨（4）日通過三家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的晶兆成科技投資245億元擴充產能、根留企業方案...

明年關鍵字預測5日截止 朱士廷選「騰」 陳進財挑「破」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，投票時間至今（5）日中午12時止，猜中票選第一名的候選字，將有機會抽到市價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。