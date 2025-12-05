總統喊話助對岸解決經濟問題

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴清德總統接受紐約時報專訪，被問到北京加速入侵行動時表示，會做最壞的打算、最好的準備；賴總統表示，中國經濟非常不好，中國國家主席習近平應考慮的不是擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好。

賴總統表示，台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。

賴總統指出，中國目前經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率可望高達7.37%，但根據國際金融機構來推測，中國經濟成長率大概僅4%左右。

賴總統呼籲習近平，在中國經濟內部競爭時，應該考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。

近日賴總統提出400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算，備受朝野關注。賴總統指出，這是基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定責任。

賴總統指出，我們篤信和平無價，戰爭沒有贏家，對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須靠實力才能獲得，所以一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面也減少對中國依賴，強化經濟韌性。

他提出數據，2010年台灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但是在去年只剩下7%左右。另外，我們也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩力量，發揮嚇阻效果，以備戰來達到避戰，來達到和平目標。

