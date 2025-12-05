快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

總統：全球合作避免AI泡沫化 帶動未來繁榮

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
市場近來掀起AI泡沫化論戰，台灣身為AI供應鏈重心，賴清德總統對此呼籲，全世界各國領袖、特別是國家產業與AI發展相關的國家，應該要共同合作。記者林澔一／攝影
市場近來掀起AI泡沫化論戰，台灣身為AI供應鏈重心，賴清德總統對此呼籲，全世界各國領袖、特別是國家產業與AI發展相關的國家，應該要共同合作。記者林澔一／攝影

市場近來掀起AI泡沫化論戰，台灣身為AI供應鏈重心，賴清德總統對此呼籲，全世界各國領袖、特別是國家產業與AI發展相關的國家，應該要共同合作，採取必要措施，避免AI泡沫化，讓AI能夠軟著陸，帶動未來全球繁榮發展。

賴總統日前接受《紐約時報》「交易錄峰會」（DealBook Summit）主持人索爾金（Andrew Ross Sorkin）專訪，訪談內容昨（4）日播出，總統在過程中談到台灣半導體產業、兩岸關係等議題。

主持人提問，台灣現在的經濟發展非常好，主要來自AI熱潮，是否擔心人工智慧熱潮泡沫化？賴總統對此先是回應，AI會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，有些認為應該不至於。

賴總統表示，他身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來AI化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，應該要採取各種措施，避免AI泡沫化。他認為，全世界各國領袖應共同合作，採取必要措施，避免AI泡沫化。

另外主持人問到，近期在美國引起激烈辯論的議題包括像輝達（NVIDIA）等公司，是否應該被允許將最先進晶片出售至中國大陸？

賴總統對此表示，美國內政，身為台灣總統不便評論。但對於這個議題，他分享，台灣在2000年左右也曾經發生類似的事情。

賴總統提及，當時台灣社會在討論，台灣先進晶圓製造，要不要去中國大陸？包括朝野及台灣社會深入討論，結果認為不宜、不應該過去。事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。

「交易錄峰會」是紐約時報年度盛事，目的是促成各界領袖對話及分享對國際局勢見解及分析。該峰會在美東時間12月3日於紐約舉行，這一屆講者包括以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等人。

AI 泡沫化

延伸閱讀

AI 熱潮泡沫化？賴總統：全球應合作採各種措施避免

以色列總理喊特赦 直面貪污案有其考量

以色列襲加薩激進組織成員 美國務卿：未違反停火協議

以國會推法案 主權擴至約旦河西岸實施法律 被指如吞併

相關新聞

美希望台投資逾3,000億美元 商務部長盧特尼克期待在談判做出承諾

美國商務部長盧特尼克3日接受CNBC訪問時表示，台灣肯定會幫美國訓練勞工，美國期待台灣在貿易談判中做出大型投資承諾，他暗...

接受紐時專訪 強調台灣半導體是世界共同資產 總統：支持台積赴美日歐

賴清德總統接受《紐約時報》「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪時表示，台灣半導體是世界共同的資產，政府支...

總統：全球合作避免AI泡沫化 帶動未來繁榮

市場近來掀起AI泡沫化論戰，台灣身為AI供應鏈重心，賴清德總統對此呼籲，全世界各國領袖、特別是國家產業與AI發展相關的國...

總統喊話助對岸解決經濟問題

賴清德總統接受紐約時報專訪，被問到北京加速入侵行動時表示，會做最壞的打算、最好的準備；賴總統表示，中國經濟非常不好，中國...

三企業加碼回台投資302億

經濟部投資台灣事務所昨（4）日通過三家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的晶兆成科技投資245億元擴充產能、根留企業方案...

明年關鍵字預測5日截止 朱士廷選「騰」 陳進財挑「破」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，投票時間至今（5）日中午12時止，猜中票選第一名的候選字，將有機會抽到市價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。