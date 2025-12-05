總統：全球合作避免AI泡沫化 帶動未來繁榮

市場近來掀起AI泡沫化論戰，台灣身為AI供應鏈重心，賴清德總統對此呼籲，全世界各國領袖、特別是國家產業與AI發展相關的國家，應該要共同合作，採取必要措施，避免AI泡沫化，讓AI能夠軟著陸，帶動未來全球繁榮發展。

賴總統日前接受《紐約時報》「交易錄峰會」（DealBook Summit）主持人索爾金（Andrew Ross Sorkin）專訪，訪談內容昨（4）日播出，總統在過程中談到台灣半導體產業、兩岸關係等議題。

主持人提問，台灣現在的經濟發展非常好，主要來自AI熱潮，是否擔心人工智慧熱潮泡沫化？賴總統對此先是回應，AI會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，有些認為應該不至於。

賴總統表示，他身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來AI化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，應該要採取各種措施，避免AI泡沫化。他認為，全世界各國領袖應共同合作，採取必要措施，避免AI泡沫化。

另外主持人問到，近期在美國引起激烈辯論的議題包括像輝達（NVIDIA）等公司，是否應該被允許將最先進晶片出售至中國大陸？

賴總統對此表示，美國內政，身為台灣總統不便評論。但對於這個議題，他分享，台灣在2000年左右也曾經發生類似的事情。

賴總統提及，當時台灣社會在討論，台灣先進晶圓製造，要不要去中國大陸？包括朝野及台灣社會深入討論，結果認為不宜、不應該過去。事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。

「交易錄峰會」是紐約時報年度盛事，目的是促成各界領袖對話及分享對國際局勢見解及分析。該峰會在美東時間12月3日於紐約舉行，這一屆講者包括以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等人。