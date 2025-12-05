美希望台投資逾3,000億美元 商務部長盧特尼克期待在談判做出承諾

美國商務部長盧特尼克3日接受CNBC訪問時表示，台灣肯定會幫美國訓練勞工，美國期待台灣在貿易談判中做出大型投資承諾，他暗示希望的數字可能超過3,000億美元。

針對台、美貿易談判，盧特尼克指出，「我不能透露談判進度，因為還在磋商階段」，「政府的目標是將半導體製造業帶回美國」。

美商務部長談話重點

行政院發言人李慧芝昨（4）日表示，台美並未針對「訓練美國技術勞工」交換意見，但是企業跨國設廠、在地訓練勞工十分自然；另外對美投資金額，政府至今三緘其口，據了解，談判細節仍在進行，金額尚未議定。

盧特尼克說，「台積電已經宣布在亞利桑那州追加投資1,000億美元，整體規模達到1,650億美元。美光也投資更多。德州儀器也加碼投資。所以，美國目前已經取得多達3,000億美元的投資承諾」，「我認為，當我們與台灣達成協議，這個數字（台灣投資規模）會更高」。

他並表示，台灣當然會訓練美國勞工，「（政府的）整個目標就是把供應鏈帶回美國，在美國生產半導體，在美國生產藥品，並訓練美國人來做這些工作，然後在美國本土打造供應鏈。這就是全部的目的」。

盧特尼克沒有說明台積電的投資計畫，是否已計入美方希望台灣承諾的投資總額。台積電做為全球最先進的晶片製造商，先前已承諾將繼續擴大在美國的生產布局。

盧特尼克這番發言，等於證實路透先前對台美關稅談判的報導，指內容可能包括台灣加碼投資美國及協助訓練美國晶片人才等。該報導也引述知情人士指出，在最終敲定談判結果前，任何協議條款都可能出現變化。

當盧特尼克被問及明年與機器人與人工智慧相關的布局時，他回答，美國將結合機器人與邊緣運算等技術，把先進製造帶回美國。他說，美國沒有數百萬人做些鎖螺絲的工作，但在接受訓練後，可以有3,000至5,000人投入先進製造領域，而這些工作薪資相當優渥。

他說，美國的先進製造，將聚焦於機器人、無人機製造、晶片製造、藥品生產等領域。

另外，美國財政部長貝森特3日稍早指出，美國與台灣關係「保持不變」。他被問到華府是否會保衛台灣免受中國大陸入侵時，他表示：「我不回答假設性問題。」

再被追問美國將晶片生產遷回本土的行動，是否會讓華府降低保衛台灣的意願時，他說，「這是一個有缺陷的問題。因為當你在降低風險時，並不意味著你改變了其他任何事情」。