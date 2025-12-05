接受紐時專訪 強調台灣半導體是世界共同資產 總統：支持台積赴美日歐

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
賴清德總統接受紐時專訪。總統府／提供
賴清德總統接受《紐約時報》「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪時表示，台灣半導體是世界共同的資產，政府支持台積電（2330）或台灣半導體產業到美國、日本、歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界繁榮與進步。

對於美國總統川普提出，兩到三年內美國可製造全球40%到50%的半導體晶片，實際上是否可行？賴總統回應，除了台灣積極協助外，他喊話美國政府，也一定要幫忙配合，包括在土地取得、水、電、人力、人才各方面供應，還有投資優惠措施，若美國政府做得很好、行政效率愈高，這個目標就自然而然可以達到。

賴總統受訪談話重點
賴總統日前以視訊方式接受《紐約時報》「交易錄峰會」主持人索爾金專訪，專訪內容昨（4）日播出，賴總統在訪談中暢談台美、兩岸、半導體產業等議題。

主持人問到，川普希望未來兩至三年內，美國能製造全球半數半導體晶片，是讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而降低台灣重要性？

賴總統指出，台灣雖擁有半導體產業，在未來AI時代扮演關鍵角色，但他必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同資產，因為半導體產業是個生態系；好比美國擁有研發、設計及廣大市場，日本擁有原料以及設備，荷蘭擁有先進半導體製程設備，台灣只不過是擁有邏輯製造，南韓則擁有快速記憶體晶片製造能力。

賴總統重申，半導體產業是一整個生態系，須全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此台灣政府支持台積電或台灣半導體產業到美國、日本、歐洲等地，以促進世界繁榮跟進步。

賴總統表示，川普希望台灣半導體業或相關協力廠商能到美國投資時，基本上我方是贊成的，他也希望台灣能夠幫助美國再工業化，川普希望美國能夠成為AI世界中心，我方也很樂意協助。

賴總統也說，台灣希望藉由台美關稅貿易談判，不僅解決美國貿易逆差問題，也可深化台美經貿合作關係，讓台灣產業可進一步融入美國經濟結構當中，讓台美關係更加密切，有助於整體世界繁榮發展。

美國經濟 半導體 川普

