中經院：明年經濟成長3變因 匯率看升平均29.42元

中央社／ 台北4日電

中經院院長連賢明今天表示，台灣2026年成長預測相對分歧，主要有3個關鍵變因，一是台美貿易談判後續發展，二是中國產能外溢強度，三是全球AI投資動能強弱，判斷應不至於出現AI大泡沫；至於明年新台幣匯率預測平均價位29.42元，可能會再升值一些。

保發中心今天舉辦「2026經濟與保險發展論壇」，連賢明分享對於2026年的國際經濟情勢展望。

連賢明表示，今年初各機構預測台灣今年經濟成長率，多數都認為因關稅政策干擾，恐導致今年下半年外貿不振，不過，主計總處最新數據顯示，今年第1季到第3季的經濟成長率逐步向上，主要是受惠出口，台灣10年前平均1年出口貿易額約3000億美元，最近5年上升到4000億美元，今年更有望超過6000億美元。

主計總處近期大幅上修台灣2025年經濟成長率至7.37%，在此高基期下，預測明年經濟成長率也有3.54%。

連賢明指出，台灣明年經濟成長主要有3變因，一是台美貿易談判後續，預期台灣最後談判會跟日本、韓國關稅相似；二是觀察中國產能外溢的強度，中國現在不靠內需市場，而是積極發展外貿，這也會影響傳產的國際競爭力；三是全球AI投資動能強弱，預測AI投資會繼續成長，只是不太出現今年的爆炸性成長，但也不認為會出現AI大泡沫。

連賢明提到，對金融業較大挑戰是匯率，中經院今年全年匯率平均價位為30.91元，預測明年匯率還會繼續升值，預估明年全年匯率平均價位為29.42元。外界先前有聲音認為美國逼台灣升值，但台灣今年對美國順差可能達1000多億元，就算傳統產業受到影響，也很難聲稱為保護產業而讓匯率較為貶值。

展望明年外匯市場，連賢明預期仍會持續動盪，但應不至於出現今年上半年新台幣1天強升1元的劇烈變化。

