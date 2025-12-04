楊金龍：穩定幣難成貨幣核心支柱

穩定幣國內發展備受關注，中央銀行總裁楊金龍昨日出席財金公司金融資訊系統年會，以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」進行專題演講時指出，穩定幣雖具支付潛力，但仍存在三大隱憂，難以成為貨幣體系的核心支柱；未來代幣化金融體系仍需以央行數位貨幣（ＣＢＤＣ）作為定錨。

楊金龍表示，國際清算銀行（ＢＩＳ）明確指出，資產代幣世界仍須依賴健全的貨幣體系支撐，才能確保交易、結算與清算安全，而穩定幣目前在三項關鍵測試中皆未能過關。

楊金龍說明，第一項隱憂是「貨幣單一性不足」。穩定幣雖號稱與法幣「一比一」掛鉤，但在次級市場價格可能因準備資產品質、發行人信用不同而出現折價或溢價；學者甚至將此現象比擬為過往「野貓銀行」時代的翻版，顯示其價格穩定性仍存疑慮。

第二項隱憂是「缺乏彈性」。穩定幣雖採百分之百準備發行模式，意味著供給量完全取決於使用者預先投入的法幣，發行人無法隨市場需求調節供給，不具備央行貨幣的彈性功能。

第三項則是「完整性不足」。楊金龍指出，目前穩定幣多屬不記名工具，可跨境自由流通，並透過不同交易所與自我託管錢包轉移，在反洗錢（ＡＭＬ）、反資恐（ＣＦＴ）與「認識你的客戶」（ＫＹＣ）等合規要求上存在明顯漏洞。

楊金龍強調，依據ＢＩＳ的貨幣測試標準，穩定幣難以成為貨幣體系的主要支柱。相較之下，仍須透過央行發行的ＣＢＤＣ作為定錨與最終清算資產，才能支援私部門代幣的互通性與安全性。

外界關注台版穩定幣應用場景，楊金龍表示，穩定幣在虛擬資產市場中確有其角色，主要作為避險與交易媒介；但在實體支付方面，目前台灣已有信用卡、金融卡、電子支付、ＴＷＱＲ等多元且即時的支付工具，費用低廉、便利性高，在現階段的日常支付中，穩定幣並未展現迫切需求。