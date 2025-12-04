關稅談判尾聲…盧特尼克指台將訓練美勞工 施振榮：國力延伸
台美關稅談判進入尾聲，美國商務部長盧特尼克3日指出，台灣將訓練美國勞工。宏碁集團創辦人施振榮表示，要落實台灣價值，一定要到當地，借重土地、人力、水電資源，創造台灣對人類的更大貢獻，這也是國力延伸。
盧特尼克（Howard Lutnick）3日被問到台美關稅談判協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體時強調，台灣會訓練美國勞工，最終目標是將供應鏈轉移到美國；他並暗示台灣最終投資金額將高於3000億美元。
施振榮今天出席双融域「AMBI SPACE NEXT」交流感恩茶會，接受媒體訪問表示，台灣科技及製造能量會就近市場繼續發展，台灣則成為研發、營運總部；要落實台灣價值，一定要到當地，借重當地包括土地、人力、水電資源，創造台灣對人類的更大貢獻，「我是非常認同這個大方向」，包含訓練美國製造人才。
施振榮進一步說，台美在半導體、電腦領域合作非常成功，美國長期發展需要台灣就近服務，對台灣來說是國力延伸。
談及台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密事件，施振榮說，人的流動很自然，智慧財產權保護及競業禁止要求均有規範，在此基礎上，個人、公司伸張權利是合理的。
至於外界關切是否台積電內控出問題，施振榮表示，他在台積電擔任20年董事，台積電在保護智財權是全世界最嚴格之一，不過防不勝防，但很明顯有證據，截至目前，對羅唯仁的控訴只是競業禁止，沒有談到智慧財產問題。
