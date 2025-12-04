台日簽署數位貿易協議 納入更多數位貿易核心規範

臺灣日本關係協會會長蘇嘉全與日本台灣交流協會會長隅修三4日在臺北正式簽署「臺日數位貿易協議」，為我國繼今年6月與英國完成數位貿易協議後，再度與重要經濟夥伴締結全面性數位貿易合作。此協議將為臺日企業與消費者打造公平、透明、安全且可信賴的跨境電商與數位貿易環境。

日本為全球第五大經濟體，也是我國數位傳遞服務第四大出口市場、第七大進口來源，並為我國電信、電腦及資訊服務貿易的第六大夥伴，雙方在電商、數位貿易及關鍵科技領域往來密切。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，協議將強化臺日未來的貿易與科技合作，促進可信賴供應鏈建構，擴大雙方在數位貿易及人工智慧的交流，有助企業布局並提升競爭力。

此次協議在2013年「臺日電子商務合作協議」基礎上，納入更多當代數位貿易核心規範，涵蓋跨境電子傳輸免關稅、資料自由跨境流通、貿易無紙化、個資與隱私保護、網路安全以及線上消費者保護等，可望帶動雙方數位貿易量能提升。

對企業而言，新協議強化資料與隱私保護，保障原始碼與加密資訊，並提升企業面對資安風險的韌性，有利安心運用數位資產創造商機。電子簽章相互承認則讓電子文件具備與紙本相同效力，可簡化通關流程、降低成本並縮短進出口時間。對線上消費者而言，線上交易將享有更完善保障；發生跨境爭議時，也能透過臺日合作，強化打擊詐騙及可疑商業行為。

本案由行政院經貿談判辦公室與數位發展部、財政部、經濟部、文化部、法務部、金管會、行政院消保處、個資保護委員會籌備處及國家通訊傳播委員會等部會合作完成。未來臺日將持續就數位貿易政策深化交流，共同推動雙方數位經濟發展。