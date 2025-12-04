快訊

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

台日簽署數位貿易協議 納入更多數位貿易核心規範

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

臺灣日本關係協會會長蘇嘉全與日本台灣交流協會會長隅修三4日在臺北正式簽署「臺日數位貿易協議」，為我國繼今年6月與英國完成數位貿易協議後，再度與重要經濟夥伴締結全面性數位貿易合作。此協議將為臺日企業與消費者打造公平、透明、安全且可信賴的跨境電商與數位貿易環境。

日本為全球第五大經濟體，也是我國數位傳遞服務第四大出口市場、第七大進口來源，並為我國電信、電腦及資訊服務貿易的第六大夥伴，雙方在電商、數位貿易及關鍵科技領域往來密切。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，協議將強化臺日未來的貿易與科技合作，促進可信賴供應鏈建構，擴大雙方在數位貿易及人工智慧的交流，有助企業布局並提升競爭力。

此次協議在2013年「臺日電子商務合作協議」基礎上，納入更多當代數位貿易核心規範，涵蓋跨境電子傳輸免關稅、資料自由跨境流通、貿易無紙化、個資與隱私保護、網路安全以及線上消費者保護等，可望帶動雙方數位貿易量能提升。

對企業而言，新協議強化資料與隱私保護，保障原始碼與加密資訊，並提升企業面對資安風險的韌性，有利安心運用數位資產創造商機。電子簽章相互承認則讓電子文件具備與紙本相同效力，可簡化通關流程、降低成本並縮短進出口時間。對線上消費者而言，線上交易將享有更完善保障；發生跨境爭議時，也能透過臺日合作，強化打擊詐騙及可疑商業行為。

本案由行政院經貿談判辦公室與數位發展部、財政部、經濟部、文化部、法務部、金管會、行政院消保處、個資保護委員會籌備處及國家通訊傳播委員會等部會合作完成。未來臺日將持續就數位貿易政策深化交流，共同推動雙方數位經濟發展。

數位 日本 消費

延伸閱讀

行政院拍板2027禁廚餘養豬 張嘉郡喊話：儘早上路

台訓練美勞工生產先進半導體 白委憂核心技術恐被迫傳授

遭美打臉就改口 政院：企業赴美生產訓練勞工很自然

我訓練美勞工換關稅調降 鍾佳濱：欣慰 半導體產業舉世公認成就

相關新聞

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

中國連鎖品牌瑞幸咖啡擬登台受關注，先前傳出將於台北市南京復興商圈開設首店，近日有媒體披露，距離預計首店約350公尺之處，...

助美再工業化的硬實力 台灣製造業貢獻GDP近4成

製造業扮演經濟火車頭，強勁出口動能不僅推升台灣今年名目GDP預估將一舉突破新台幣28兆元大關，全年成長率可望達到7.37...

工研院、工商協進會結盟 今簽署策略夥伴協議

為加速臺灣智慧醫療的產業升級與跨域整合，工研院4日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與工商協進會正式...

團體協約一再拖延 中華電信工會通過重啟罷工投票

中華電信工會表示，在2023年9月時，工會基於創造勞資和諧關係的立場，與公司達成協議在2024年7月1日前暫緩罷工投票，...

俞大㵢：推動台美避免雙重課稅 樂觀盼明年促成

駐美代表俞大㵢今天表示，台美關稅談判近尾聲，聚焦台灣經驗在美國落地，結果會是雙贏，不是「把台灣產業連根拔起移到美國來」。...

外送員專法最低工資1.25倍＋保底45元機制 外送工會反應不一

為保障長、短單各外送員的基本報酬，勞動部針對外送員專法除訂定外送時間應符合最低工資1.25倍，今再提「保底45元」機制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。