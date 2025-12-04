擴大雙邊關務交流 台日三度簽署地區海關合作備忘錄

財政部關務署表示，台日於4日「第49屆臺日經濟貿易會議」由我國台灣日本關係協會會長蘇嘉全及日本台灣交流協會會長隅修三完成簽署地區海關合作備忘錄。日本神戶稅關稅關長馬場義郎率日方關員來臺見證簽署儀式，我國由關務署高雄關關務長劉芳祝及綜合規劃組副組長吳淑華到場觀禮見證。本次為臺日第三度完成地區海關合作備忘錄簽署，對雙邊關務交流深具意義。

關務署說明，神戶稅關長曾率團於本年5月拜會高雄關，就洽簽備忘錄事宜交換意見，足見雙方對合作之重視。透過本備忘錄，有助高雄關與神戶稅關深化地區海關間合作，就關務議題交流看法及推行措施之經驗；未來將定期舉行會議，進行實地瞭解及經驗交流，作為精進相關執法措施之參考。

關務署進一步說明，臺日雙方積極促成地區海關合作，2022年2月18日首次簽署臺北關松山分關與東京稅關羽田稅關支署合作備忘錄，繼2023年12月12日簽署基隆關與橫濱稅關合作備忘錄；上開備忘錄簽署後，已進行數次雙邊會議及互訪，就通關措施、查緝業務及旅客退稅業務等廣泛交流，成果豐碩。本次由同樣具海運及空運業務之高雄關及神戶稅關締結合作備忘錄，將擴大臺日海關合作範圍，並為我國國際關務發展邁向新里程碑。