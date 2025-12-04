台法友好！ 國發會率團前進法國國會殿堂、拜會國會議員

國發會副主任委員彭立沛3日率團拜會法國國民議會，與國民議會友台小組副主席馬堤諾（Éric Martineau）議員進行交流，雙方聚焦地方創生、農業政策及城鄉治理等共同關切議題，展現台法持續拓展多層次合作的高度意願。

國發會引述馬堤諾說法，指出法國在農業領域正面臨的挑戰，包括農民高齡化、青年留鄉不易、農地管理壓力及食品系統轉型等，為因應極端氣候與永續轉型需求，法國依循歐盟政策方向，推動農戶合作、農業制度改革及農村持續發展，以活化農村並改善農民經濟與工作條件。

針對台法兩國面臨的共同挑戰，彭立沛指出，農業是確保國家糧食安全與推動地方永續發展的重要基礎，台灣與法國同樣面對少子化、高齡化、農村人口變動與氣候變遷的共同挑戰，兩國皆透過調整農業體質、強化城鄉均衡發展等策略積極因應。

國發會描述，彭立沛進一步介紹台灣自2019年推動的「地方創生」政策，由國發會統籌協調11個部會，從產業、文化、公共服務到人才培育等，全方位建構地方支持系統，提升青年返鄉意願，促進區域均衡及增強社會韌性。

國發會表示，本次會晤強化了台法在關鍵領域的合作基礎。雙方一致認為，未來可在地方創生、農村再生、農業永續等方面擴大交流，共同推動更進一步的合作，以深化台法友好關係。