助美再工業化的硬實力 台灣製造業貢獻GDP近4成

製造業扮演經濟火車頭，強勁出口動能不僅推升台灣今年名目GDP預估將一舉突破新台幣28兆元大關，全年成長率可望達到7.37%，其對國內生產毛額（GDP）的貢獻度，更在第3季一舉攀升至近四成。相較美國正積極推動製造業回流，台灣製造業占比不斷拉高，展現產業結構的巨大差異。

總統賴清德近日接受《紐約時報》視訊專訪時表態，台灣政府支持台積電（2330）或台灣半導體產業到美國、日本、歐洲等任何需要的地方投資，盼能協助美國「再工業化」。而美國當前積極期望製造業回流，正是因為其製造業佔GDP比重已降至一成左右，而台灣製造業的占比卻持續拉升，凸顯台灣在科技製造業中舉足輕重的地位。

依據主計總處統計顯示，在國內整體產業結構中，服務業占比約五成、工業部門約四成、農林漁牧業約一成。其中製造業不僅規模最大，貢獻度穩居第一。若以今年第3季GDP占比觀察，製造業以39.48%的比重遙遙領先各業，其餘依序為批發及零售業12.06%、不動產及住宅服務業6.77%，以及金融及保險業6.59%。

細究製造業的成長軌跡，其對經濟的支撐力道逐步增強。製造業去年名目GDP達9.1兆元，佔整體GDP 35%；今年前三季的名目GDP更呈現逐季增長，從第1季的2.3兆元、第2季的2.7兆元，攀升至第3季逼近2.8兆元，佔整體GDP的比重也從35%一路走揚至39%，擴張態勢明確。

此外，今年前三季製造業GDP成長率均維持在雙位數水準，分別為10.32%、17.22%、13.44%，成長表現亮眼。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，製造業擁有比服務業更高的產業關聯效果，例如興建工廠需要營建業，營運需要金融服務、批發零售等；製造業的規模擴張，會拉動其他相關產業的成長，提高生產總值，這也是各國如美國，積極爭取製造業回流的主要原因。

蔡鈺泰說明，台灣亮眼的GDP表現，正是建立在製造業高占比的基礎之上，特別是資通訊產品需求的持續增長，為台灣帶來更多產品的生產與出口機會。在AI、電子相關零組件持續擴張，製造業投資維持動能下，製造業的投資將持續扮演穩定台灣經濟發展的關鍵角色，明年GDP總值可望達到29兆元，成長率預估為3.54%。