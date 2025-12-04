星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

快訊

中央社／ 台北4日電
圖為瑞幸咖啡位於北京的某間門市。路透社
中國連鎖品牌瑞幸咖啡擬登台受關注，先前傳出將於台北市南京復興商圈開設首店，近日有媒體披露，距離預計首店約350公尺之處，同樣出現疑似瑞幸進駐的裝修跡象。經濟部今天表示，若發現未經申請即落地，或以人頭規避審查，依規定最重可撤銷商業登記。

根據媒體報導，先前曝光疑似瑞幸咖啡首店的南京東路三段222號店址，張貼「順昱控股股份有限公司」申請的室內裝修許可。現有消息傳出，僅距離數百公尺的118號店面也於裝修中，張貼同一家公司申請的施工許可證與人才招募海報，被懷疑是瑞幸咖啡第2間店。

經濟部指出，截至目前尚未收到任何關於瑞幸咖啡的投資審查案，一切投資行為都應遵守台灣相關規範，若發現未經申請即落地，或以人頭名義規避審查，將依陸資管理規定進行處分，最重可撤銷商業登記。

經濟部重申，任何外資與陸資投資均須依法提出申請並取得許可，若未合法合規，將依法處理。

