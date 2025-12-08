安全磁磚新標準：科技 × 環保 × 制度 引領建築外牆大升級

隨著台灣磁磚製造全面邁入數位化時代，高精度噴墨印刷與高溫燒結技術，使磁磚得以精準複刻出石材、木材甚至金屬等質感。又結合奈米科技後，磁磚更具備抗菌、自潔、隔熱、防滑等功能，被建築界譽為「科技石材」。

磁磚主要由天然土、礦、石燒製而成，具備無毒、耐久、可回收等特性，是符合循環經濟理念的綠色建材。磁磚因具備防火、防水、防潮、防污特性，應是外牆設計兼具美觀與結構安全的最佳材料。

台灣氣候挑戰下，磁磚展現更高穩定性

台灣位處亞熱帶，四面環海、潮濕多雨，外牆建材必須面對溫差、紫外線、鹽害與長期濕氣侵蝕等考驗。多年來外牆磁磚通過在極端氣候考驗，依舊保有良好穩定性與耐候性，因此成為住宅、廠辦、商辦等建案的主流選擇。

為因應氣候變遷，建築設計端更要求高耐候建材，國產磁磚因此推出比Ⅱ類外牆磚更高強度與更低吸水率的 Ⅰb 類石英質外牆磚，以提升外牆系統整體安全。

Ⅰb類石英丁掛磚：外牆安全與耐久的新標竿（Ⅰb類 > Ⅱ 類）

台灣外牆磁磚常見兩大類型：

1. Ⅱ 類外牆磚（俗稱施釉丁掛磚）吸水率較高，抗折強度一般，主要用於一般外牆。

2. Ⅰb 類外牆磁磚（俗稱石英丁掛磚或石英馬賽克）吸水率更低、減少熱脹冷縮對結構造成的壓力，抗折強度更高，耐衝擊與耐候表現更佳，耐久年限更長，更適合高樓、科技廠房與長期暴露在惡劣氣候下的建物使用。

建築師與營建業者普遍認為：「如果Ⅱ類是外牆標準款，Ⅰb 類就是安全升級版。」

圖／全新磁磚提供

在地製造最安心：CNS 標準＋安全標章雙認證

國產外牆磁磚皆依循 CNS 國家標準，並須通過經濟部標準檢驗局「安全標章」嚴格審核。所有外牆磁磚（含馬賽克）背面皆需具備倒勾背溝設計，經試驗證明大幅提升磁磚與牆面的抓壁力。搭配合格黏著劑與標準施工流程，有效保障外牆的牢固。

至於近年來偶有外牆脫落現象，部分媒體以「磁磚雨」形容，查幾乎都是發生在約40年以上的老屋，而查原因多為：

1. 長期地震造成牆體與粉刷層分離，２.早期使用水泥沙黏貼老化，３.少數未按照標準流程施作，4.建物本身結構老化等所致，與磁磚本身的品質並無關聯。

磁磚反而背負了污名！

圖／昇元窯業提供

制度是安全的根本：台灣、歐洲、日本三地比較

外牆安全問題的關鍵不在磁磚本身，而在於「施工品質」與「檢測制度」。

台灣：推動外牆納入公共安全檢查制度

台灣陶瓷公會支持內政部國土管理署將外牆飾材納入公共安全檢查制度，並要求外牆磁磚的施作負責人，必須具備勞動部「泥水（面材鋪貼）丙級以上證照」。同時推廣《磁磚工程施工指南》，使材料選用、基層處理、黏著系統、縫隙設計皆標準化。

日本：完備的技能士制度＋定期外牆檢查

日本規定外牆磁磚屬「特定建築外裝工程」，施工者需通過「防水・磁磚貼付工技能士」資格其《建築基準法》第12條要求高層外牆需定期檢查。日本的高規格制度要求，保障外牆免於脫落。

歐洲：材料標準透明、施工專業化

以德國與歐盟為例：

DIN 18515、EN 12004 針對外牆磁磚建置完整規範，包含黏著劑性能、施工方法、耐候測試、工程師與技術人員需具備專業執照，廣泛使用在高層建築與歷史建物修復案，歐洲外牆磁磚之所以能長期耐候，靠的是制度化施工與完整品質管理。

城市安全從外牆開始

磁磚不只是外觀建材，更是建築安全的第一道防線。科技提升性能、分級提升安全、制度提升信任。當城市仰望建築之美時，更應看見藏在外牆背後那份穩固、安全與專業。而經過科技強化、環保加值與制度管理的磁磚，是現代建築最可靠的安全守護者。

圖／全新磁磚提供