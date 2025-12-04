強化半導體供應鏈韌性 經部通過3家企業在台投資案

經濟部投資台灣事務所4日通過3家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的晶兆成科技投資245億元、根留企業方案的昇陽國際半導體（8028）投資56億元擴充廠能，以及中小企業方案的久德電子科技投資1億元在台中興建校正實驗室。

晶兆成是二度申請回台投資。第一次是在2021年，這一次規劃增聘430名本國員工，加碼投資約245億元於新竹廠房擴充產能，打造智能化工廠，運用大數據與深度學習演算法，連結產線感測器與測試平台，逐步擴展智慧製造，實現更高的生產彈性與效率，並將建置太陽能發電設施，導入能源管理系統與進行碳盤查。

經濟部表示，晶兆成科技主要提供高自動化晶圓測試服務，包含前段晶圓測試與後段成品測試，除了深耕車用電子元件、車用積體電路與感測元件、高階駕駛輔助系統測試服務之外，近年亦拓展AI伺服器與高階運算晶片之邏輯測試業務，客戶遍及全球一線的元件製造廠、IC設計公司及雲端服務公司。

經濟部表示，透過這次加碼投資，晶兆成科技將強化全球測試營運的戰略布局，擴充高階測試產線，持續開發全球重點客戶，並與本土廠商建立合作夥伴關係，打造具韌性與競爭力的在地供應鏈體系。

昇陽國際半導體作為全球再生晶圓產能第一及晶圓薄化代工的龍頭企業，這次是昇陽半導體第四度申請「根留台灣企業加速投資行動方案」，主要因應AI與先進製程需求迅速升溫，將投入逾56億元於臺中港科技產業園區擴建廠房、全自動搬運產線及倉儲系統，並陸續新增106名本國專業人才。

經濟部表示，昇陽國際半導體這次投資將聚焦技術創新、建置高階應用導向產線、提升自動化與良率優化，同步導入AI智慧製造能力。透過持續技術升級與彈性擴產布局，昇陽半導體將進一步鞏固於全球再生晶圓、先進製程及先進封裝供應鏈中的關鍵地位。

久德電子科技以生產溫度感測器與溫控器起家，以「JETEC」品牌建立良好口碑，提供客製化精密量測解決方案，近年正式跨足校正服務領域。久德電子科技規劃投資逾1億元在台中興建校正實驗室，擬增聘8名本國員工。新實驗室將運用AI技術進行智慧化文件管理與自動化流程，提高營運效率。

投資台灣事務所表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,694家企業超過2兆5,872億元投資，預估創造16萬2,239個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有336家企業投資約1兆3,911億元，創造9萬1,980個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有209家企業投資約6,086億元，創造2萬9,258個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,149家企業投資約5,875億元，創造4萬1,001個就業機會。後續尚有14家企業排隊待審。