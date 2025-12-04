快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

柏瑞投信報告：AI有助減碳 將成為能源轉型新推力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

由於美國總統川普上任後對新能源與其他ESG政策的支持度減弱，市場對於相關產業的投資情緒轉趨謹慎，雖然過去三個月的ESG Leaders指數上漲逾9%，但ESG股票指數在過去一年截至10月底，相對於世界股票指數呈現小幅落後。不過，隨著美國聯準會(Fed)重啟降息，美國10年期公債殖利率跟著下降，帶動近三個月的ESG投資級債指數上漲2.5%，ESG非投資級債指數亦上揚3.1%。

在AI題材驅動下，今年以來美股屢創新高，柏瑞投信2025年洞悉ESG冬季號報告指出，雖然AI普及將會增加電力消耗，但其在各領域減少碳排的潛力可能遠遠超過此一影響。根據國際能源總署(IEA)估計，到2035年，AI和資料中心相關的二氧化碳排放量可能增加至3億噸到5億噸，然而若將AI應用擴大到各個產業，則可減少高達15億噸的二氧化碳排放，顯示其有望成為能源轉型的新推力。而在各產業中，工業將是AI帶動能源效率提升的最大受益者，其次為運輸與建築業。隨著高耗能產業的效率改善，不僅有助於減少碳排放，也將進一步推升清潔電力、電網升級與儲能系統等相關產業的需求，亦將帶動能源轉型的投資動能更趨明確。

柏瑞投信指出，過去兩年，潔淨能源類股雖遭受逆風，然而今年以來，隨著利率預期趨緩、原物料成本回穩，加上多國持續推動永續政策，市場對能源轉型的信心跟著逐步回升，即使資金面尚未明顯改善，但潔淨能源類股在估值偏低與基本面的壓力緩解下，表現亦明顯回升。根據IEA和BofA Global Research在今年9月底的統計，全球能源投資在2025年有望攀升至3.3兆美元，其中近三分之二將流向清潔技術。此外，再生能源、電網、電氣化與核能等項目的支出於五年內已翻倍，這凸顯由能源安全、成本競爭力和減碳驅動的需求推動下，不僅使潔淨能源成為應對氣候變遷的當務之急，更將是未來十年最具代表性的投資重點之一。

ESG 美國聯準會

延伸閱讀

國泰投信「海誓山盟」啟新章 號召全民化身海龜守護者

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

BMW設2035減碳新目標 歐盟燃油車禁令傳有轉圜

ESG最前線／宏福苑省思 小疏忽變巨災

相關新聞

工研院、工商協進會結盟 今簽署策略夥伴協議

為加速臺灣智慧醫療的產業升級與跨域整合，工研院4日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與工商協進會正式...

團體協約一再拖延 中華電信工會通過重啟罷工投票

中華電信工會表示，在2023年9月時，工會基於創造勞資和諧關係的立場，與公司達成協議在2024年7月1日前暫緩罷工投票，...

俞大㵢：推動台美避免雙重課稅 樂觀盼明年促成

駐美代表俞大㵢今天表示，台美關稅談判近尾聲，聚焦台灣經驗在美國落地，結果會是雙贏，不是「把台灣產業連根拔起移到美國來」。...

外送員專法最低工資1.25倍＋保底45元機制 外送工會反應不一

為保障長、短單各外送員的基本報酬，勞動部針對外送員專法除訂定外送時間應符合最低工資1.25倍，今再提「保底45元」機制，...

TPASS滿意度高達八成五 每月約98.2萬人常態使用

交通部於4日至行政院院會報告「TPASS政策執行成果及後續推動計畫」，據統計每月平均約有98.2萬人常態使用TPASS(...

瞄準2026台日觀光論壇 國發會核定四縣市創生計畫

國發會地方創生計畫再添新頁，日前召開會報通過花蓮、嘉義、臺中、苗栗等四件創生及多元徵案計畫。國發會指出，此批計畫串聯兩條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。