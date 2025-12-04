工研院、工商協進會結盟 今簽署策略夥伴協議

為加速臺灣智慧醫療的產業升級與跨域整合，工研院4日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與工商協進會正式展開策略合作。此次合作結合工研院的研發量能與協進會的企業網絡，以生醫領域為起點，從需求端出發，串聯技術、臨床與產業鏈，促進創新加速落地與市場導入。雙方將共同打造更完整的智慧醫療生態系，以跨域整合加速技術落地與國際化布局，強化臺灣智慧醫療在全球價值鏈中的競爭位置。

經濟部政務次長江文若表示，面對全球高齡化與醫療人力短缺的挑戰，智慧醫療已是各國競逐的戰略核心，預估2030年全球市場將突破10兆美元，其中智慧醫療與精準健康是成長最快的兩個領域，年複合成長率都在15%以上。對此，經濟部已將智慧醫療納入國家級政策，透過「晶創臺灣方案」與「AI應用躍昇計畫」，積極將臺灣深厚的ICT製造實力與國際級的臨床驗證場域深度結合，奠定產業長期發展的基礎。

她指出，政策落實的關鍵在於跨域整合與生態系對接，此次工商協進會與工研院的深化合作，正是串聯政策、技術與市場的重要樞紐，雙方將以「Team Taiwan」的合作精神，協助企業從研發創新走向商品化與國際布局，不僅要落實賴總統「健康臺灣」的願景，更致力於將生醫產業打造為兼具競爭力與國際影響力的下一座護國神山。未來，經濟部將持續扮演產業推動者與橋接者，協助法人前瞻技術與產業需求精準對接，更緊密地整合技術、臨床與市場，發展具規模、可持續，也能走向國際的產業生態系，並複製臺灣產業的成功經驗，帶動研發、製造與系統整合等供應鏈布局國際市場。

工研院院長張培仁表示，全球產業正快速走向技術與價值主導，跨域協作已成為提升國家競爭力的關鍵。工研院長期深耕前瞻研發與系統整合，致力於讓前瞻技術跨越研發邊界，轉化為能帶動產業升級的關鍵動能。此次與工商協進會合作，就是要把企業真正的需求與研發量能更精準地連結起來。我們以生醫作為示範，橫跨研發、臨床、法規到國際市場的最複雜領域，讓臺灣創新走進場域、進入市場，並在國際舞台展現價值。

中華民國工商協進會理事長吳東亮表示，協進會長期致力於連結政府與產業、整合國內外企業資源，協助企業掌握全球變局與產業趨勢；工研院則代表臺灣科研與技術創新的核心力量，長年深耕AI、智慧製造與生醫科技，是國家產業升級最關鍵的研發夥伴。此次雙方的策略合作，不僅是一項組織間的聯盟，更是推動臺灣產業轉型升級與生醫創新加速的重要里程碑。

此次合作以需求導向 、技術落地 、跨域共創為主軸，建立一套可複製的智慧醫療推動模式。雙方將從企業需求出發，串聯技術盤點、跨域媒合與臨床驗證，加速創新走入醫療現場。並以工研院生醫所為樞紐，結合協進會的產業網絡，連結醫院、新創與國際大廠，共同打造具韌性、可擴展且直通全球市場的智慧醫療生態系。

簽約儀式後登場的高峰論壇則延續此次策略合作的核心精神，匯集醫療、產業與資本界的重要代表，共同聚焦臺灣發展智慧醫療與精準健康的下一步。論壇以「智慧醫療×跨域共創」為主軸，探討臨床需求、跨域技術整合、創新商業模式與國際策略等關鍵議題，描繪生醫科技從研發、驗證到商品化的完整鏈結，並呈現臺灣如何整合ICT、製造、AI與生醫研發能量，加速醫療科技落地應用，並在全球市場建立新的競爭優勢。

面對國際健康科技的大競局，臺灣必須以跨域合作為基礎，以科技創新作為驅動力，並透過臨床實證與國際鏈結提升產業量能。工研院與工商協進會的合作，目標要打造一條能促進產研對接、加速技術落地、強化全球布局的創新路徑，未來，雙方將持續以生醫為起點，推動AI醫療、智慧製造、數位健康等應用深度發展，帶動健康產業升級，並以科技為核心，為臺灣開啟邁向智慧健康與國際鏈結的新格局。