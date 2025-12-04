團體協約一再拖延 中華電信工會通過重啟罷工投票

中華電信工會表示，在2023年9月時，工會基於創造勞資和諧關係的立場，與公司達成協議在2024年7月1日前暫緩罷工投票，然而公司超過1年半以來持續拖延協商進度，已令所有工會會員失望，因此中華電信工會會員代表大會通過，罷工投票機制即將再起。

工會指出，中華電信公司在11月初公布2025年第三季合併營運成果，公司第3季合併營收為579.2億元，較去年同期增加4.2%；營業淨利為121.0億元，增加6.4%；EBITDA為221.1億元，增加4.0%；每股盈餘1.22元；營業收入、營業淨利及每股盈餘皆超越財測高標。

工會表示，雖然公司的獲利屢創佳績，但是工會仍然難以感受到公司的善意，尤其是在「團體協約」、「勞退新制」以及「延退方案」3項員工非常關心的協商議題中，中華電信公司2年來根本沒有具體回應，也不肯接受工會提出的版本，長期下來只是拖延時間，辜負中華電信基層勞工的付出與血汗。

因此，中華電信工會在今日第九屆會員代表大會第二次會議中，以極高票數通過，將重新啟動罷工投票機制，預計在明年度的九合一選舉前完成所有作業，務必讓執政黨聽到基層勞工的真正民意，中華電信工會要用行動拒絕遭到漠視。

工會強調，勞退新制已經上路20年，錯誤政策造成年輕員工的退休金相較勞退舊制嚴重損失，工會已經持續呼籲公司應該提高提撥率，卻始終沒得到正面回應；同時，現在政府積極推動中高齡勞工就業或延任，工會也非常善意的提出可執行的版本，希望公司進行協商，但是中華電信公司卻始終未予以採納；在團體協約部分，更是進度緩慢。

勞動部勞動關係司長王厚偉對此表示，罷工投票的目的不一定是非得罷工，而是促使有效協商的方法之一，如果有需要，勞動部會和交通部一起協助雙方協商與溝通。