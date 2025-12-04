貝萊德：Fed 降息+AI 主題延續 有利風險資產 續看多美股及日股

貝萊德智庫指出，美國聯準會（Fed）在12月降息機會大增，加上人工智慧（AI）主題延續，有利風險資產。在股市方面，貝萊德持續看多美股及日股，對歐股及新興股市維持中立。

貝萊德分析，今年以來，Fed已兩度降息，並將「就業市場轉弱」視為政策決策的核心考量。Fed擔心勞動市場可能進一步疲軟，因此選擇以「風險管理」為由提前降息。

貝萊德指出，由於美國政府長時間停擺造成大量經濟數據延遲公布，使Fed在下周會議前更難掌握實際的經濟狀況。9月就業報告及相關數據顯示，勞動市場正處於「不招聘、不裁員」的停滯狀態。

貝萊德指出，今年以來，美國就業成長明顯放緩。勞動需求與供給雙雙減弱，其中供給端下滑主要反映移民速度大幅降溫，這使維持失業率穩定所需的「就業動態平衡點」明顯下降。在此背景下，薪資成長仍保持平穩，失業率今年僅小幅上升，整體依然處於歷史偏低水準。

就股市投資策略來看，貝萊德持續看多美股。由於就業市場放緩為Fed提供降息空間，有助緩解高利率帶來的政治壓力。在經濟活動明顯放緩但未陷入衰退的情境下，降息可望支撐美股與 AI 題材表現。儘管政策波動與供給瓶頸壓抑成長，但AI正在支撐企業獲利。相對於其他成熟市場，美國的評價受到更強勁的營收和獲利能力所支撐。

貝萊德對歐股維持中立看法，較看好與國防和基礎建設支出相關的投資機會；看好日股，主要基於通貨膨脹升溫和對股東友好的公司改革；對新興市場維持中立，因為新興股市雖然受惠於價格合理與國內政策支撐，但地緣政治局勢緊張，加上對全球經濟成長仍有疑慮，都使貝萊德目前暫時觀望。