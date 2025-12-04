外送員專法最低工資1.25倍＋保底45元機制 外送工會反應不一

為保障長、短單各外送員的基本報酬，勞動部針對外送員專法除訂定外送時間應符合最低工資1.25倍，今再提「保底45元」機制，每筆訂單不得低於45元，且每年還要再依最低工資時薪調幅公告調整。全國外送產業工會發布聲明，此做法恐讓專法淪為「平台利益保護法」。

立法院衛環委員會今繼續排審外送員專法，勞動部昨為健全長、短單外送員的權益突然喊保留，並在今天提出「外送保底」機制。

勞動部長洪申翰說明，原本條文訂定外送時間應符合最低工資1.25倍，以2026年最低工資時薪195元試算，約每分鐘4.1元，平均每筆訂單完成時間約為10至12分鐘，換算基本報酬約為41元至48元，這樣的做法較能保障偏鄉長單的外送員，但對都市短單的外送員較不公，因此再提出「保底45元」機制，每筆訂單不得低於45元，且每年還要連動最低工資並公告調整，以保障短單外送員。

對此，全國外送產業工會發布聲明，勞動部昨把「雙軌制」直接大改成「出軌制」，表面上把保障寫進草案，實際上卻把外送員實質報酬挖了個大洞。原訂的雙軌制為交通部運價公式（基本費＋里程等費用），搭配基本工資1.25倍；出軌制則僅保留基本費每單45元，且里程等費用全數剔除。

全國外送產業工會指出，以最低基本工資1.25倍計算，每分鐘約4.1元，而出軌制計算公式變為，最低工資1.25倍，除以每小時乘上實際跑單時間，不但與外送工會多年主張「每單應保障基本時薪的三分之一＋里程等加成」模式嚴重背離，更與平台現行計算方式如出一轍，僅多出0.9元。

而出軌制取消公式及里程等計算，導致報酬結構不完整，恐讓專法淪為「平台利益保護法」，而非外送員權益保障法。

工會表示，若勞動部執意要通過此計算方式，先前提出的各種衍生問題，包含刻意壓單完成，造成消費者延誤取餐；刻意延後取餐，造成食安風險；平台增設「準時率」更嚴格的管控司機，造成交通風險提高；與草案中「接單前揭露每筆訂單資訊（含報酬）」衝突；無法預測、無法驗算、無法監督等將由大眾共同承擔。

工會表示，盼立委能針對爭議的草案第五條進行保留，切勿倉促通過，以免衍生更多問題，建立能真正反映外送員實際勞務成本，報酬合理且透明可監督的法律制度。